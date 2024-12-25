Kanser genetik midir? Kanser oranlarındaki artışa neler yol açıyor ve bunu önlemek için neler yapılabilir?

Ailenizde kanser geçmişi varsa genetik testler için yönlendirilebilirsiniz
Ailede kanser öyküsü varsa veya bir kişinin genetik bir sağlık sorunu olduğundan şüpheleniliyorsa, doktorunuz genetik danışmanlık için yönlendirme sunulabilir.
Aşağıdaki durumlarda genetik test için yönlendirilebilirsiniz:
-- Genlerindeki bir değişiklikten kaynaklanma olasılığı yüksek olan sağlık sorunları veya kanser ile başvuruyorsanız
-- Ailenizden birinin hatalı genlerle bağlantılı bir kanseri var
-- Ailenizde aynı kanser türüne veya aynı genden kaynaklanan kanserlere sahip birden fazla kişi varsa
-- Genç yaşta kansere yakalanırsanız
-- Genç yaşta kansere yakalanmış bir aile üyeniz var ise