Kanser genetik midir? Kanser oranlarındaki artışa neler yol açıyor ve bunu önlemek için neler yapılabilir?

Türkiye'de ise son veriler 2022 yılına ait. 2022'de ülkemizde 240 bin 13 yeni kanser vakası görülürken, 129 bin 672 kişi kanserden hayatını kaybetti. Türkiye'de erkeklerde 132 bin 476 ve kadınlarda 107 bin 537 kanser vakası tespit edilirken, akciğer, meme ve kolorektal en fazla görülen kanser türü oldu.

Uzmanlar, kanser oranlarındaki artışa neyin yol açtığı ve bunu önlemek için neler yapabileceği ile her zamankinden daha fazla ilgileniyor.