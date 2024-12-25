×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kanser genetik midir? Kanser oranlarındaki artışa neler yol açıyor ve bunu önlemek için neler yapılabilir?

Güncelleme Tarihi:

#Kanser Genetik Midir#Kanser Neden Olur#Kanser Genlerle Mi Alakalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 08:56

Kanserlerin yaklaşık yüzde 5 ila 10'u hatalı genlerden kaynaklanıyor. Peki genlerinizde kanser varsa, bu ileride bir gün kesinlikle bu hastalığa yakalanacağınız anlamına mı geliyor?