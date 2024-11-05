Kan şekerini düşürüyor, kilo vermeye yardımcı... Elma sirkesi sağlığınız için gerçekten harikalar yaratıyor mu?

Sekiz hafta sonra, araştırmacılar elma sirkesi grubundaki kişilerin kan şekeri seviyelerinde önemli ölçüde daha fazla düşüş olduğunu tespit etti. Kolesterol ve trigliserit seviyelerinde daha büyük iyileşmeler ve vücut ağırlıkları ile bel çevrelerinde daha büyük azalmalar oldu.

2021'de yayınlanan bir başka çalışmada, araştırmacılar elma sirkesi üzerine yapılan dokuz klinik çalışmanın sistematik bir incelemesini ve meta-analizini gerçekleştirdiler.

Denemeler sekiz hafta ile üç ay arasında sürdü, Çoğu durumda, katılımcılara günde bir ila iki yemek kaşığı elma sirkesi almaları talimatı verildi. Araştırmacılar genel olarak, sekiz hafta veya daha uzun süre boyunca her gün en az bir çorba kaşığı elma sirkesi tüketmenin kan şekeri, trigliserit ve toplam kolesterol seviyelerinde düşüşe yol açtığını, ancak bu etkinin yalnızca tip 2 diyabeti olan kişilerde anlamlı olduğunu buldular.