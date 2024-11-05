×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kan şekerini düşürüyor, kilo vermeye yardımcı... Elma sirkesi sağlığınız için gerçekten harikalar yaratıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Zayıflatan İçecekler#Elma Sirkesi#Sirke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:39

Elma sirkesi uzun zamandır sağlığımız için harikalar yaratabilecek bir iksir olarak ün kazandı. Bu ünü bir dereceye kadar hak eden elma sirkesi, bugüne kadar yapılan bazı çalışmalarda kan şekeri seviyesini düşürebildiğini ve kolesterolü biraz iyileştirebildiğini gösterdi.