UMD Baltimore’da tıbbi işler başkan yardımcısı Dr. Mark T. Gladwin, “Bu çalışma, genetik olarak belirlenen kan grubumuzun erken felç riskindeki rolünü anlamak için daha derinlemesine bir araştırma gerektiren önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu, genç yetişkinlerde bu potansiyel olarak yıkıcı olayları önlemenin yeni yollarını bulmanın acil ihtiyacını ortaya koyuyor” dedi.



New York Post’un ‘People with this blood type are 16% more likely to have a stroke before the age 60’ başlıklı haberinden derlenmiştir.