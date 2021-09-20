Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? İşte kan grubuna göre beslenme diyeti
Sürekli diyet yapıyor ancak bir türlü istediğiniz forma ulaşamıyorsanız, sizin için yanlış olan diyeti yapıyor olabilirsiniz. Diyet kişiye göre hatta kan grubuna göre çeşitlendirilebilir. Örneğin; son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz bir diyet türü olan kan grubuna göre beslenme diyetinde, kişinin çeşniler, baharatlar ve hatta egzersiz seçimi, kişinin kan grubuna bağlı olmalıdır. Bu diyete göre kan gruplarına göre kişilerin yemek yeme, egzersiz yapma gibi günlük rutinleri farklılık gösterebiliyor. Peki, Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? İşte kan grubuna göre beslenme diyeti...
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1996 yılında natüropatik bir doktor olan Peter D'Adamo, insanların nasıl daha sağlıklı olabileceklerini, daha uzun yaşayabileceklerini ve kan gruplarına göre beslenerek ideal kilolarına nasıl ulaşabileceklerini anlattığı bir kitap yayınladı.
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Kişinin çeşniler, baharatlar ve hatta egzersiz seçimi, kişinin kan grubuna bağlı olmalıdır. Kısa süre sonra kitap en çok satan oldu ve her yerdeki insanlar kan gruplarını öğreniyor, alışveriş listelerini gözden geçiriyor ve yemek yeme, egzersiz yapma ve sağlıkları hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye başladı.
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Kan Grubuna Göre Beslenme Nasıl Olur?
O grubu kanı olanlar: Yüksek proteinli yiyecekleri seçmeli ve bol miktarda et, sebze, balık ve meyve yemelidir, ancak tahıl, fasulye ve baklagilleri sınırlandırmalıdır. Kilo vermek için deniz ürünleri, yosun, kırmızı et, brokoli, ıspanak ve zeytinyağı en iyisidir; buğday, mısır ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır.
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Kan grubu A olanlar: Meyve, sebze, soya peyniri, deniz ürünleri, hindi ve kepekli tahılları seçmeli ancak etten kaçınmalıdır. Kilo kaybı için deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı ve soya en iyisidir; süt, buğday, mısır ve barbunya fasulyesinden kaçınılmalıdır.
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AB grubu kanı olanlar: Süt, tofu, kuzu eti, balık, tahıl, meyve ve sebze yemelidir. Kilo kaybı için deniz ürünleri, yeşil sebzeler ve yosun en iyisidir ancak tavuk, mısır, karabuğday ve barbunya fasulyesinden kaçınılmalıdır.
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B grubu kanı olanlar: Et, meyve, süt ürünleri, deniz ürünleri ve tahıllar dahil olmak üzere çeşitli bir diyet seçmelidir. Kilo vermek için B tipi bireyler yeşil sebze, yumurta, karaciğer ve meyan kökü çayı seçmeli ancak tavuk, mısır, yer fıstığı ve buğdaydan kaçınmalıdır.
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Kan Grubuna Göre Beslenme Diyeti Kimler İçin Uygun Değildir ve Zorlukları Nelerdir?
Özellikle belirli kan grubu diyetlerini benimseyen kişilerde bazı gelişmeler görüldüğü için kan grubunuza göre yemek yemek, kan grubunuzu bilmenizi ve ardından kısıtlayıcı bir diyet uygulamanızı gerektirir.
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Kişisel tercihler bir sorun olabilir: O grubu kanı olan bir vejetaryen, belirlenen diyette kalmakta zorlanabilir ve kırmızı eti seven insanlar, A grubu kana sahip olduklarını öğrendiklerinde hayal kırıklığına uğrayabilirler. Önerilen takviyeler ucuz değildir; önerilen organik gıdalar da değildir.
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Yüksek kolesterol veya diyabet gibi belirli sağlık sorunlarınız varsa, bir beslenme uzmanı sizin için kan grubunuz tarafından belirlenenlerden daha iyi kanıta dayalı önerilerde bulunabilir.