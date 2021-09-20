Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? İşte kan grubuna göre beslenme diyeti

Kan Grubuna Göre Beslenme Nasıl Olur? O grubu kanı olanlar: Yüksek proteinli yiyecekleri seçmeli ve bol miktarda et, sebze, balık ve meyve yemelidir, ancak tahıl, fasulye ve baklagilleri sınırlandırmalıdır. Kilo vermek için deniz ürünleri, yosun, kırmızı et, brokoli, ıspanak ve zeytinyağı en iyisidir; buğday, mısır ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır.