Kalp sağlığını korumak için beslenmeye dikkat! İşte öneriler...

Makul kilo kaybı hedeflenmeli Bütün bu olumsuz etkilerden korunmak için şok diyetler yerine uzun vadede ve kontrollü olarak makul kilo kayıpları hedeflenmelidir. Diyet programı bir beslenme ve diyet uzmanı ile birlikte düzenlenmeli; uygun bir egzersiz programı desteği ile kilo kaybının kalıcı olması sağlanmalıdır. Özellikle Akdeniz diyeti kalp dostu bir beslenme programını hedefler. Akdeniz diyetini temel almak kalp hastalığına yakalanma olasılığını ciddi oranda düşürmektedir.