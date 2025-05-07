Kalp sağlığından sindirime iyi gelmediği şey yok! İşte muz hakkındaki gerçekler

-- Henüz olgunlaşmamış muzlar yüksek lif ve düşük şekere sahiptir. Tadı daha acı olsa da yüksek lif bağırsak bakterilerini beslemek ve bağırsaktaki sürece yardımcı olmak için iyidir. Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmak vücudunuzun geri kalanı için de iyidir.

-- Ayrıca çok olgun bir muzun bağırsaklar için sindirimi kolaydır. Bunun nedeni en az nişastaya sahip olmasıdır. Aşırı olgunlaşmış bir muz ise en yüksek şekere, en düşük lif ve vitamin içeriğine sahiptir.