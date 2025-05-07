Kalp sağlığından sindirime iyi gelmediği şey yok! İşte muz hakkındaki gerçekler

Muz kilo vermek için iyi midir?
Bu sizin beslenme düzeninize bağlıdır. Beslenme uzmanı Jenna Hope, “İyi bir lif kaynağı olan muz sizi daha uzun süre tok tutmaya yardımcı olur, bu nedenle aşırı yemekten kaçınarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi muzdan da çok fazla yerseniz kilo alırsınız ve muz yemek tek başına kilo vermenize yardımcı olmaz” dedi.
Her gün muz yemek doğru mu?
“Evet, ama bir taneden fazla değil” diyen Hope ekledi: “Muzun doğal şeker oranı yüksektir. Bu nedenle onları şeytanlaştırmaya gerek yok, ancak her gün bir taneden fazla yememelisiniz, yine de günde bir tane tamamen iyidir.”