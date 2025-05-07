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Kalp sağlığından sindirime iyi gelmediği şey yok! İşte muz hakkındaki gerçekler

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#Muzun Faydaları#Sağlık#Potasyum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:34

Muz kolayca bulunabilmesi, leziz olması ve pratik tüketimi ile 7’den 77’ye herkesin en sevdiği meyveler arasında yer alıyor. Sağlık uzmanları bu meyveye övgüler yağdırıyor, tanesinin 90 kalori olması ve bilim insanlarının yüksek tansiyona karşı savaşta çok önemli olabileceğine inandıkları temel mineral potasyumla dolu olması da muzu popüler hale getiriyor. Peki bu popüler meyve gerçekten de bir sağlık kurtarıcısı mı?