Kalp sağlığından göze, bağırsaklardan cilde kadar sayısız etkisi var… Balkabağının sağlığa faydaları ve ne kadar tüketmeniz gerektiği

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Hobson, balkabağının etinin potasyum ve lif içerdiğini, bunların da kan basıncını ve kolesterolü (kalp hastalığı gelişimi için iki risk faktörü) yöneterek kalp sağlığını desteklediğini belirtti, “Kabak çekirdeği kalbi daha da güçlendirir. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlarla doludurlar ve ‘iyi’ yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol seviyelerini artırmaya ve ‘kötü’ düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olurlar” dedi.

Flight, hem balkabaklarının hem de tohumlarının LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinen bileşikler olan fitosteroller açısından zengin olduğunu söyledi.