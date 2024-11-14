Kalp sağlığından göze, bağırsaklardan cilde kadar sayısız etkisi var… Balkabağının sağlığa faydaları ve ne kadar tüketmeniz gerektiği

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER
Balkabağı, bağışıklığa katkıda bulunan vitaminler ve antioksidanlar içerir. Hobson, “Bu özellikle balkabağının mevsiminde olduğu soğuk aylarda faydalıdır” dedi ve ekledi:
“Özellikle A vitamini, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini ve işlevini destekliyor. Ayrıca, solunum ve bağırsak astarları gibi cilt ve mukozal bariyerlerin bütünlüğünü koruyarak patojenlere karşı ilk savunma görevi görür. Bu sebze ayrıca, enfeksiyonları önlemek için bağışıklık hücrelerini destekleyen C vitamini (önerilen günlük alım miktarımızın yaklaşık yüzde 9'u) içeriyor.”
Edge Hill Üniversitesi'nde beslenme ve sağlık programı lideri Hazel Flight ise, “Ayrıca kabak çekirdeği, bağışıklık hücresi işlevini ve yara iyileşmesini destekleyen en zengin çinko kaynaklarından biridir” dedi.