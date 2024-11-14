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Kalp sağlığından göze, bağırsaklardan cilde kadar sayısız etkisi var… Balkabağının sağlığa faydaları ve ne kadar tüketmeniz gerektiği

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Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 14:06

Balkabağı nefis turuncu rengi ve şekerli tadıyla sonbahar ve kış aylarında hem tezgâhları hem de sofraları süsleyen leziz bir sebze. Balkabağı tezgahlara düştüğünde bize sadece soğuk havaların gelmesini hatırlatmıyor. Bu sebze aynı zamanda besleyici bir güç merkezi olmasıyla da önce çıkıyor. İşte balkabağının sağlığa olan inanılmaz faydaları ve ondan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz…