Kalp hastalıklarından demansa... Bu 'sihirli' maddenin faydaları saymakla bitmiyor! Kapsaisin sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Acı yemek kalbe de faydalı...
Acı yemenin sağlığa faydalarına dair en büyük araştırmalardan biri 2020 yılında Amerikan Kalp Vakfı'nın konferansında sunuldu. Araştırmacılar, düzenli olarak acı biber içeren yemekler yiyen kişilerin kalp hastalıkları sonucu ölme olasılığının, çok nadir yiyen veya hiç yemeyenlere kıyasla yüzde 26 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
Ohio'da bulunan Cleveland Kalp, Damar ve Göğüs Enstitüsü tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, beslenme ve sağlık ilişkisine dair çeşitli araştırmalara katılmış 570 binden fazla insanın verileri analiz edildi.