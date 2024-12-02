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Kalp hastalıklarından demansa... Bu 'sihirli' maddenin faydaları saymakla bitmiyor! Kapsaisin sağlığımızı nasıl etkiliyor?

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#Sağlık#Yaşam#Acı Yemek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 09:22

Acılı lezzetler, dünyanın pek çok ülkesinin mutfağında olduğu gibi bizim mutfağımızda da çok seviliyor. Peki acısı bol yiyecekler sağlığımızı nasıl etkiliyor?