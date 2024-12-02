Kalp hastalıklarından demansa... Bu 'sihirli' maddenin faydaları saymakla bitmiyor! Kapsaisin sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Araştırmacılar, bu etkinin özellikle obez bireylerde çok güçlü olduğunu ve obezitenin inme bağlamında önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, "Obez kişiler, acılı yiyecekleri daha sık tüketmenin faydalarını görebilir" ifadelerini kullandı.

İskemik inmeler, İngiltere'de her yıl 100 binden fazla kişiyi etkiliyor. İnme geçirenlerin üçte birinden fazlası hayatını kaybederken pek çok kişide de konuşma ve hareket engelleri kalıyor.