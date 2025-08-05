Kalp hastalığından koruyan 10 bilimsel yöntem

4-Metabolik sendrom ve prediyabeti bilin ve bunlardan kaçının

Obeziteye bağlı olarak kısmen insülin direnci ve metabolik sendrom sorunu ortaya çıkabilir. Obezitesi olan her üç kişiden ikisinde bu sendrom vardır.

Metabolik sendrom, yaklaşık 50 milyon Amerikalı gibi obezitesi olmayan birçok insanda mevcuttur.

Hem metabolik sendrom hem de prediyabet kalp hastalığı riskini artırır. Kilo kaybı, egzersiz ve optimal bir diyetle önlenebilir.