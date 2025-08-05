Kalp hastalığından koruyan 10 bilimsel yöntem

7. Kan lipidlerinizi kontrol edin
Kan lipitleri, kan dolaşımında bulunan yağ türleridir ve vücudun enerji üretimi, hücre yapısı ve hormon üretimi gibi birçok hayati işlevde rol oynarlar.
Dikkat edilmesi gereken ana lipid anormalliği düşük yoğunluklu kolesteroldür (LDL), bu kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler için kesinlikle ele alınmalıdır. Yaşam tarzı değişikliği ve ilaçlar düşmesine yardımcı olur. Risk ne kadar yüksekse, LDL'nin daha agresif bir şekilde düşürülmesi düşünülebilir.
Düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü genellikle kilo kaybına ve egzersize yanıt verir. Eskiden yüksek HDL'nin “iyi kolesterol” göstergesi olduğunu düşünürdük, ancak daha yeni kanıtlar durumun böyle olmadığını ve çok yüksek olduğunda artmış riski yansıtabileceğini göstermektedir.
Düşük HDL gibi, yüksek açlık trigliseritleri de metabolik sendromun bir parçası olarak insülin direncine işaret edebilir ve genellikle yaşam tarzı faktörlerine yanıt verecektir.