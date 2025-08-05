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Kalp hastalığından koruyan 10 bilimsel yöntem

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#Kalp Hastalığı#Kalp Rahatsızlığı#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 13:59

San Diegolu Kardiyolog Prof. Eric Topol, kalp hastalığını önlemek için bilimsel olarak kanıtlanmış 10 yöntemi paylaştı.