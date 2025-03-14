Kalp, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve mide hastaları… 5 uzmandan kronik hastalar için ramazan önerileri!

• Yeterli ve dengeli beslenmeye, sahura mutlaka kalkmaya ve iftardan sahura dek dengeli şekilde 2 litre su içmeye çok özen gösterilmelidir. Yeterli sıvı tüketimi böbrek fonksiyonlarını korur, böbrek taşı oluşumunu engeller. Ayrıca üriner sistem enfeksiyonlarına ve kabızlığa karşı da sıvı alımının yeterli olması gerekmektedir.

• Özellikle fazla aktivite ve sıcak ortam sıvı kaybına neden olarak böbrek hasarına yol açabileceğinden dolayı gün içerisinde, oruçlu iken sıvı kaybını engellemek için günlük aktivite ve ortam sıcaklığı konusunda dikkatli olunmalıdır.