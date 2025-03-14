Kalp, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve mide hastaları… 5 uzmandan kronik hastalar için ramazan önerileri!

• Günlük işlerini yapamayacak derecede ileri kalp yetmezliği, ciddi ritim problemi ya da tekrarlayan göğüs ağrıları olanlar, son 1,5 ay içinde kalp krizi ya da kalp cerrahisi geçirmiş hastalar, aort kapakta ileri derecede darlığı bulunanlar, sık idrar söktürücü ilaç kullananlar, kontrolsüz hipertansiyon hastaları ve sık aralıklarla ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutması hayati riske yol açabilir. Ancak bu grupların dışında kalan kalp hastaları doktorlarına danışarak oruç tutabilirler.
• Doktorun, sağlık açısından risk görmediği hastaların tedavilerinin gözden geçirilmesi ve gerekirse değiştirilmesi önemlidir.