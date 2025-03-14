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Kalp, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve mide hastaları… 5 uzmandan kronik hastalar için ramazan önerileri!

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#Ramazanda Beslenme#Ramazan#Kronik Hastalar Oruç Tutabilir Mi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 08:21

Her ramazanda olduğu gibi kronik hastalığı olan birçok kişi oruç tutarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. Kronik hastalıklar kişiden kişiye farklılık gösterdiği için, hastalığın türüne ve boyutuna göre bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor. Oruç tutan kişiler için öğün sayısının ikiye düşmesi, sahur ve iftar arasındaki sürede düzenli aralıklarla mutlaka yaklaşık 2 litre su içilmesini gerektirirken, dikkat edilmesi gereken başlıca noktalardan birini de ilaç saatlerinin ayarlanması oluşturuyor.