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Kalp ağrısını taklit ediyor! Her 4 kişiden birinde var | Reflü hakkında doğru sanılan 9 yanlış!

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#Sağlık#Reflü#Reflü Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 13:54

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına gelen reflü, hastalarda; yutma zorluğu, göğüs ağrısı, yemek borusunda takılma ve yanma hissi, ağrılı yutma, seyrek olarak bulantı, kronik öksürük, seste kabalaşma vb şikayetlere neden oluyor. Modern çağın stresli ve yoğun temposunda, sağlıksız beslenme ve yanlış yaşam alışkanlıklarının da etkisiyle reflü hastalığı hızla yaygınlaşıyor.