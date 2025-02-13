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Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Eğer tat ve koku böyleyse...

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#Zeytinyağı#Zeytinyağı Seçimi#Zeytinyağı Tadımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 08:57

Zeytinyağı üstün besin değerleriyle yemeklere lezzet ve sağlık katan gıdaların başında geliyor. Günlük olarak tüketildiğinde zeytinyağı temel besin kaynaklarının alınmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda doğal bir antioksidan kaynağı. İyi bir zeytinyağı nasıl anlaşılır? Zeytinyağı seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Zeytinyağı Tadım Uzmanı Ece Er Aydın anlattı.