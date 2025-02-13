Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Eğer tat ve koku böyleyse...

Ardından tat (gustatif) analizi yapılır. Tadımcı yağdan bir miktar alarak ve hava ile yağı ağız çeperlerine yayarak bıraktığı pozitif ve/veya negatif unsurları inceler. Pozitif unsurlardan meyvemsilik, acılık ve yakıcılık varsa not edilir. Negatif unsurlar, yani kusurlar var ise zeytinyağı natürel sızma olamaz. Zeytinyağınızı akredite bir tadım paneline göndererek duyusal analizini yaptırabilirsiniz. Sonuçlara göre zeytinyağını aşağıdaki kategorilerde olabilir;

1- Kusur yoksa, meyvemsilik varsa yağınız natürel sızma zeytinyağıdır.

2- Kusur 10 üzerinden 3.5 seviyesi altındaysa ve meyvemsilik varsa yağınız natürel birincidir.

3- Kusur 10 üzerinden 3.5 seviyesi üzerindeyse yağınız ham yağdır veya kusur olmasa da meyvemsilik yoksa yağınız yine ham yağdır.