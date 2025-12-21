Kalbinizi güçlendirmek için bolca tüketin! İşte 6 hayati öneri

Ayrıca son dönemde yaygınlaşan elektronik sigara kullanımına da çok dikkat etmek gerekiyor. Elektronik sigaralar, geleneksel sigaralara alternatif olarak görülse de içerdikleri kimyasal maddeler ve aerosol parçacıkları nedeniyle kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dair bilimsel veriler giderek artmaktadır. Bu nedenle, hiçbir tütün ve nikotin ürünü zararsız kabul edilmemeli; kalp sağlığını korumak için tüm bu ürünlerden uzak durmak en doğru yaklaşımdır.