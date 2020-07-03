Kalbini seven bunları yesin! Hepsi ömrü uzatıyor

Kalp sağlığı için beslenme programı nasıl planlanmalı? •Günlük alınan kalori miktarı azaltılmalı.

•Katı yağlar yerine bitkisel sıvı yağlar (zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçeği yağı, soya ve mısırözü yağları) düzenli ve belirli düzeylerde tüketilmelidir.

•Balık tüketimi artırılmalıdır. Kırmızı et tüketimi haftada bir olarak sınırlandırılmalıdır. Tavuk ve hindi gibi beyaz et tüketimine ağırlık verilmelidir.

