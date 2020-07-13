Kalbi koruyor! Ancak tüketirken dikkat

Kalp damar hastalıklarında yaş önemli bir faktör. Yaş ilerledikçe özellikle hareketsizlik ve stres faktörü arttığı için dengeli ve yeterli beslenmek çok daha büyük önem taşıyor. Kalp dostu beslenme de bu nokta da en büyük yardımcı haline geliyor. Akdeniz usulü beslenmenin, kalp dostu beslenmenin temelini oluşturduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz'dan öneriler...