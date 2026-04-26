Kalbi koruyan 7 lezzet: Kalp sağlığınızı korumak için bunları diyetinize ekleyin

ALABALIK
Kırmızı et, sucuk, sosis ve bacon gibi işlenmiş ya da yağlı etlerin yerine bazı balıkları koymak, kalp sağlığı açısından çok daha güçlü bir tercih olabilir. Sardalya, yabani somon, uskumru ve gökkuşağı alabalığı gibi seçenekler bu açıdan öne çıkıyor. Balık sevmeyenler için de alternatif var. Fasulye, mercimek ve tofu gibi bitkisel protein kaynakları iyi bir seçenek oluşturabiliyor. Kırmızı eti tamamen bırakmak istemeyenler içinse en önemli nokta sıklığı azaltmak ve yanında yeşil sebzeler gibi daha dengeli eşlikçiler kullanmak.