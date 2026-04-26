Kalbi koruyan 7 lezzet: Kalp sağlığınızı korumak için bunları diyetinize ekleyin

ÇOK TAHILLI EKMEK



Karbonhidratları tamamen hayatından çıkarmak zorunda değilsiniz. Doğru ekmek seçildiğinde, lif alımı artabiliyor ve bu da kolesterol kontrolü, kan şekeri dengesi ve tokluk hissi açısından avantaj sağlayabiliyor. Yüzde 100 tam tahıllı ya da filizlendirilmiş çok tahıllı ekmekler bu yüzden daha güçlü seçenekler arasında gösteriliyor. Avokado, fındık ezmesi ya da humusla birlikte tüketildiğinde hem daha doyurucu hem de daha dengeli bir öğün oluşturabiliyor. Buna karşılık rafine ekmekler kan şekerini daha hızlı yükseltebiliyor ve besin değeri açısından daha zayıf kalabiliyor. Etikette ilk sırada “zenginleştirilmiş un” benzeri ifadeler varsa, o ekmeği rafta bırakmak daha iyi olabilir. Beslenme düzenini değiştirmekte zorlanan ya da hedeflerine ulaşamayan kişiler için bir diyetisyenden destek almak da uzun vadede daha kalıcı sonuçlar sağlayabiliyor.