Kakaolu saray sarması tarifi

1 litre süt 1 su bardağı un 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı tepeleme kakao 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
Ara Malzemesi İçin:
1 poşet sade krem şanti 1 su bardağı süt 2-3 adet muz
Üzeri İçin:
Bolca Hindistan cevizi
fotoğraflar: www.mutfakvetatlar.com
2
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Bir tencereye süt, un, şeker ve kakaoyu alıp, çırpma teliyle güzelce karıştırın. Orta hararetli ateşte karıştırarak, muhallebi kıvamında göz göz oluncaya kadar pişirin. Vanilya ve yağı ekleyip 1-2 kez göz göz olunca ateşten alın. Mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın.Fırın tepsisine bolca Hindistan cevizi serpin.
3
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Muhallebiyi sıcak sıcak Hindistan cevizinin üzerine yayın.Bu işlemi düzgün ve kolay yapmak için kaşığı ara sıra su ile ıslatın. Ve muhallebinin iyice soğumasını bekleyin.
4
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Krem şantiyi süt ile çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine sürün. İyice soğuması için buzdolabın normal rafına kaldırın. 3-4 saat sonra tatlının bir ucundan kontrol edin.(1 gece dolapta beklerse sonuç daha başarılı oluyor).Muhallebi sarılacak kıvamda ise dolaptan alın. Dikdörtgen dilimler kesin. 20 adet dilim çıkıyor.
5
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Dilimleri ister tepsisinde ister yine Hindistan cevizi serpilmiş bir tabakta şekillendirin.
6
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Dar ucuna muz dilimi koyun ve rulo şeklinde sarın.