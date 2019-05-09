Kakaolu saray sarması tarifi

Bir tencereye süt, un, şeker ve kakaoyu alıp, çırpma teliyle güzelce karıştırın. Orta hararetli ateşte karıştırarak, muhallebi kıvamında göz göz oluncaya kadar pişirin. Vanilya ve yağı ekleyip 1-2 kez göz göz olunca ateşten alın. Mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın.Fırın tepsisine bolca Hindistan cevizi serpin.