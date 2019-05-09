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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Kakaolu saray sarması tarifi

Aşama aşama ve resimli anlatım...

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1
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Malzemeler:

1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı tepeleme kakao
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Ara Malzemesi İçin:

1 poşet sade krem şanti
1 su bardağı süt
2-3 adet muz

Üzeri İçin:

Bolca Hindistan cevizi

fotoğraflar: www.mutfakvetatlar.com

2
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Bir tencereye süt, un, şeker ve kakaoyu alıp, çırpma teliyle güzelce karıştırın. Orta hararetli ateşte karıştırarak, muhallebi kıvamında göz göz oluncaya kadar pişirin. Vanilya ve yağı ekleyip 1-2 kez göz göz olunca ateşten alın. Mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın.Fırın tepsisine bolca Hindistan cevizi serpin.

3
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Muhallebiyi sıcak sıcak Hindistan cevizinin üzerine yayın.Bu işlemi düzgün ve kolay yapmak için kaşığı ara sıra su ile ıslatın. Ve muhallebinin iyice soğumasını bekleyin.

4
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Krem şantiyi süt ile çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine sürün. İyice soğuması için buzdolabın normal rafına kaldırın. 3-4 saat sonra tatlının bir ucundan kontrol edin.(1 gece dolapta beklerse sonuç daha başarılı oluyor).Muhallebi sarılacak kıvamda ise dolaptan alın. Dikdörtgen dilimler kesin. 20 adet dilim çıkıyor.

5
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Dilimleri ister tepsisinde ister yine Hindistan cevizi serpilmiş bir tabakta şekillendirin.

6
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Dar ucuna muz dilimi koyun ve rulo şeklinde sarın.

7
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Servis tabağına alın.

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