Kahvenizi sakın böyle içmeyin! Demleme şekliniz sağlığınızı etkiliyor... İşte kahve içmenin en iyi yolu

Kahvenin kalp sağlığına faydaları var mı?

Diğer bazı çalışmalar da kahvenin kalp sağlığını destekleyici özelliklerine işaret ediyor. 2023 Kahve ve Gerçek Zamanlı Atriyal ve Ventriküler Ektopi çalışmasına (CRAVE kısaltmasıyla da bilinir) göre, kahve içmek yaptığınız egzersiz miktarını artırabilir.

The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, insanların kahve içtikleri günlerde günde ortalama 1.000 ekstra adım attıkları tespit edildi.