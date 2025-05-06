Kahvenizi sakın böyle içmeyin! Demleme şekliniz sağlığınızı etkiliyor... İşte kahve içmenin en iyi yolu

Ancak şimdi yeni bir araştırma, sağlığınız için önemli olanın sadece kahve içip içmemeniz olmadığını, kahveyi hazırlama şeklinizin de kolesterol seviyeleriniz ve kalp sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Mart ayında İsveç'teki Uppsala Üniversitesi tarafından yayınlanan ve Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışma , bazı kahve hazırlama yöntemlerinin düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünüzü (LDL veya ‘kötü’ kolesterol olarak da bilinir) yükseltme gibi istenmeyen bir sonuca yol açabileceğini ortaya koydu.