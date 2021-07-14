Kahve zayıflatır mı? Kahve içmenin faydaları ve zararları
Kahve içmek özellikle toplumumuzda bir gelenek haline gelmiş alışkanlıklarımızdandır. Sabah kahvesi, akşam dostlarda hoş sohbette kahve, keyif kahvesi gibi pek çok bahaneyle kahveyi günlük yaşantımızın içinde tüketiriz. Peki, kahve zayıflatır mı ya da tam tersi kilo aldırır mı? İşte kahve içmenin vücuda, cilde faydaları ve zararları…
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Güne kahvesiz başlayamayanlar, yaz aylarında kilo vermeye çalışırken, kahvenin zayıflatıp zayıflatmadığını araştırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda sabah güne erken başlayanlar için aç karnına kahve içmek bir alışkanlık olabilir. Peki kahve zayıflatır mı? Sabah aç karnına kahve içmenin ve akşamları kahvenin vücuda etkisi nedir? İşte kahvenin faydaları ve zararlarına dair merak edilenler.
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Kahve zayıflatır mı?
Siyah kahvenin (türk kahvesi veya filtre kahve, ekspresso) metabolizmayı, kalp atışlarını hızlandırdığı için yağ ve şeker yakımını sağlar ve kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcıdır. Ancak kilo verdirir diye sürekli kahve içmek yanlıştır. Özetle; metabolizmayı hızlandırdığı için özellikle Türk kahvesi kahve zayıflatabilir, ancak sadece kahveyle zayıflamak mümkün değildir. Kahve sadece zayıflamada bir yardımcı olabilir.
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Sabah aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?
Türk kahvesini eğer şekersiz tüketiyorsanız, düşük kalorisi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak şekerli kahve tercih edenler biraz daha dikkat etmeli. Kilo vermeye çalışırken tam tersi kilo alabilirsiniz. Dolayısıyla Türk kahvesinin zayıflatıcı etkisinden faydalanmak isteyenler, sabah aç karnına ve şekersiz tüketebilirler. Elbette öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var.
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Kahve içmenin faydaları
Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, her gün kahve içmenin faydalarını anlattı."
Kahve beyni uyandırır
Kahvenin içeriğindeki etkin maddeler, beyinde bir tür uyarıcı görevi görüyor. Şu şekilde açıklamak gerekirse vücut uyanık kaldıkça beyinde adenozin adı verilen bir madde birikmeye başlıyor. Bu madde ne kadar çok birikirse vücut da kendini o kadar yorgun hissetmeye başlıyor. Kahvenin içindeki kafein ise dolaşım sistemi aracılığıyla beyne ulaşıyor. Kafein karşısında adenozin etkisini gösteremediği için kişi kendini daha enerjik ve uyanık hisseder. Belki de dünya üzerinde petrolden sonra en çok tüketilen ürünün kahve olmasının nedeni de tam olarak budur.
Kahve hafızayı güçlendirir
Son zamanlarda Alzheimer ile ilgili yapılan araştırmalar kahvenin hafıza ile derin bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Burada yaş gibi bazı değişkenler kahvenin hafızaya olan etki derecesini değiştirebiliyor. Örneğin çocukluk döneminde tüketilen kahve beyin hücrelerindeki sayının azalmasına yol açarak olumsuz bir tabloya yol açarken, yetişkinlik döneminde tüketilen kahve hafızanın gelişimi açısından olumlu sonuçlar yaratıyor.
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Hafızayı güçlendirir
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kahvenin içerdiği kafein maddesi, Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini azaltıyor ve böylece Alzheimer gelişmesinin önünde güçlü bir engel yaratıyor. Bu sebeple her gün vücuda alınan kafein, iyi bir hafıza için önemli bir belirleyici oluyor. Ancak her uyaran madde gibi zamanla kafeine karşı da vücut, direnç kazanabilir. Bunu önlemek için her gün 1 bardak kahve içmek hem hafıza hem de vücut için en ideal olandır.
İyi bir hafızanın yanı sıra kahve;
Beyin işleyişini geliştiriyor,
Depresyon riskini azaltarak ruhu iyileştiriyor,
Günlük olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor,
Yorgunluğa karşı toleransı arttırdığı için çok daha kolay egzersiz yapılmasını sağlıyor.
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Kahve içmenin zararları
Kahve bilinen faydaları yanında, bağımlılık yaptığı kanıtlanan ve belli zararları da olan bir içecektir. O halde kahvenin bazı kişiler tarafından dikkat edilerek tüketilmesi gerekmektedir.
Kahvenin fazla tüketilmesi kalp ritmi üzerinde zararlı etkiler göstermektedir. Kahvenin içindeki kafein yüzünden kalp ritminde düzensizlikler oluşmaktadır. Kahve, kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Kalp hastalarının kahve tüketimini sınırlamaları gerekmektedir.
Yapılan deneyler göstermiştir ki aşırı kahve tüketimi kandaki basıncın artmasına, tansiyonun yükselmesine sebep olmaktadır.
Kahve, ülser ve gastrit gibi hastalıklara neden olmamaktadır ancak bu hastalıklara sahip kişilerde hastalığın ilerlemesine ve kötüleşmesine sebep olur. Çünkü mide, kahveden aldığı uyarılarla asit salgılamaktadır.
Migren ve kahve pek iyi geçinemiyorlar. Kahvenin içindeki bileşenler beyinde yer alan hücreleri etkiliyorlar ve bu yüzden migren ağrıları oluşabiliyor veya artabiliyor.
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Kahvenin içinde bulunan kafein, bünyenin demiri tutmasına olanak vermiyor ve kalsiyumun vücuttan idrar yoluyla dışlanmasına sebep oluyor. Bütün bunlar kemik erimesi riskini çoğaltmaktadır.
Kahvenin içinde bulunan kafein yüzünden günde 3 bardaktan fazla kahve tüketen bayanlarda doğurganlık oranında düşüş görülmektedir. Kafein, yumurtlama sürecini negatif biçimde tetikliyor. Kahve içilmesi erkeklerde durumu ters yönde etkileyerek spermleri güçlendirmektedir.
Kahvedeki kafeinin hamile bayanların çocuklarına zarar verdiği bilinmektedir. Hamile bayanların kahve tüketimini sınırlamaları gerekmektedir.