Kahve zayıflatır mı? Kahve içmenin faydaları ve zararları

Kahve içmenin faydaları Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, her gün kahve içmenin faydalarını anlattı."



Kahve beyni uyandırır



Kahvenin içeriğindeki etkin maddeler, beyinde bir tür uyarıcı görevi görüyor. Şu şekilde açıklamak gerekirse vücut uyanık kaldıkça beyinde adenozin adı verilen bir madde birikmeye başlıyor. Bu madde ne kadar çok birikirse vücut da kendini o kadar yorgun hissetmeye başlıyor. Kahvenin içindeki kafein ise dolaşım sistemi aracılığıyla beyne ulaşıyor. Kafein karşısında adenozin etkisini gösteremediği için kişi kendini daha enerjik ve uyanık hisseder. Belki de dünya üzerinde petrolden sonra en çok tüketilen ürünün kahve olmasının nedeni de tam olarak budur.



Kahve hafızayı güçlendirir



Son zamanlarda Alzheimer ile ilgili yapılan araştırmalar kahvenin hafıza ile derin bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Burada yaş gibi bazı değişkenler kahvenin hafızaya olan etki derecesini değiştirebiliyor. Örneğin çocukluk döneminde tüketilen kahve beyin hücrelerindeki sayının azalmasına yol açarak olumsuz bir tabloya yol açarken, yetişkinlik döneminde tüketilen kahve hafızanın gelişimi açısından olumlu sonuçlar yaratıyor.