Kahve zayıflatır mı? Kahve içmenin faydaları ve zararları

Hafızayı güçlendirir Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kahvenin içerdiği kafein maddesi, Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini azaltıyor ve böylece Alzheimer gelişmesinin önünde güçlü bir engel yaratıyor. Bu sebeple her gün vücuda alınan kafein, iyi bir hafıza için önemli bir belirleyici oluyor. Ancak her uyaran madde gibi zamanla kafeine karşı da vücut, direnç kazanabilir. Bunu önlemek için her gün 1 bardak kahve içmek hem hafıza hem de vücut için en ideal olandır.



İyi bir hafızanın yanı sıra kahve;



Beyin işleyişini geliştiriyor,



Depresyon riskini azaltarak ruhu iyileştiriyor,



Günlük olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor,



Yorgunluğa karşı toleransı arttırdığı için çok daha kolay egzersiz yapılmasını sağlıyor.