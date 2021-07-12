Kahve lekesi nasıl çıkar? Kahve lekesini halıdan, kıyafetten, koltuktan çıkarmanın yolları

Koltuktaki kahve lekesi nasıl çıkar? İstenmeyen kazalar sonucu kahve keyfimiz en sevdiğimiz koltuklarımıza dökülerek işkenceye dönüşebilir. Zorlu kahve lekeleri özellikle koltuklara döküldüğünde döşemenin altına kolayca geçip oldukça zorlu izler bırakabilir. Koltuklarınızı bu izlerden korumak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle kahve lekesini çıkarmanın pratik yollarını bilmekte fayda vardır. En çok uygulananı ise beyaz sirke yöntemidir. Sirke yüksek miktarda asit içeren bir diğer leke sökücü olduğundan, içeriğindeki yoğun asit koltuk kumaşının derinlemesine temizlenmesine ve izlerden arınmasına yardımcı olabilir. Beyaz sirkeyi lekenin üzerine uygulayın ve temiz bir bezle silin. Unutmayın ki lekeye ne kadar erken müdahale ederseniz bu yöntem o kadar daha fazla işe yarayacaktır.