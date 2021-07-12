Kahve lekesi nasıl çıkar? Kahve lekesini halıdan, kıyafetten, koltuktan çıkarmanın yolları
Zorlu lekeler günlük yaşantımızda temizliği içinden çıkılmaz hale getiren can sıkıcı şeylerdir. Hele bir de kahve keyfimizin üzerine böyle bir lekeyle karşı karşıya kaldıysak daha da dayanılmaz hale gelebilir. Ancak halıya, kıyafete, koltuğa dökülen ve iz bırakan kahve lekelerini pratik yollarla çıkarmak neyse ki mümkün. Nasıl mı? İşte kahve lekesini çıkarmanın en kolay yolları…
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1
Siz de kahve içmeyi günlük rutin haline getirenlerdenseniz, mutlaka bir gün kahve lekesiyle karşı karşıya kalma ihtimaliyle karşı karşıyasınızdır. Böyle durumlarda, kahve lekesi kıyafetten, halıdan ve koltuktan nasıl çıkar bilmekte fayda var. En inatçı lekelerden biri olduğu düşünülen kahve lekesini çıkarmak aslında o kadar da zor değil. İşte, kahve lekesini çıkarmanın birkaç pratik yolu.
2
Kahve lekesi nasıl çıkar?
Kahve lekesine anında müdahale edildiğinde lekenin çıkarılması daha kolaydır. İşte kahve lekesi için uygulanabilecek bazı doğal yollar:
Soda: Eğer kahve henüz yeni döküldüyse anında müdahale için doğal maden sodasından yardım alabilirsiniz. Kahve lekesi olan bölgeyi sodanın içerisinde 5 dakika bekletin. Ardından bol suyla durulayın.
3
Gliserin: Kahve lekesini çıkarmadan en etkili yöntemlerden biri de gliserindir. Kurumuş lekelerde bile etkili olan gliserini lekeli bölgenin üzerine dökün. Temiz bir bezle 15 dakika kadar nazikçe çitileyin. Sonrasında makinede yıkayabilirsiniz.
Limonlu su: İnatçı lekelerle mücadele edebilme yeteneğine sahip olan limonlu su kahve lekesini çıkarmada da oldukça etkili. Bir bardak suyun içerisine yarım limon sıkın ve karıştırın. Temiz bezi bu karışıma batırarak lekeli bölgeyi ovalayın. Yeterli gelmediği takdirde, karışıma sıvı deterjan ekleyebilirsiniz.
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Kurumuş kahve lekesi nasıl çıkar?
Bazen kahve lekesine anında müdahale edemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda halı veya kıyafetinizi ılık suda bekleterek lekeli kısmın yumuşamasını sağlayın. Sonrasında lekenin üzerine karbonat dökün ve temiz bir bulaşık süngeriyle ovalayın. Sonrasında lekeli bölgeyi durulayın ve kurumasını bekleyin.
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Halıdan kahve lekesi nasıl çıkar?
Halıya kahve döküldüğünde; öncelikle beyaz pamuklu bir bezle veya kağıt havluyla kahvenin halının derinlerine işlemesini önleyin.
Sonrasında lekenin alanına göre 1’e 1 ölçüyle su ve sirke karışımı hazırlayın.
Temiz bir bezi hazırladığınız karışımla ıslatın ve lekeyi nazikçe ovalayın.
Halıdaki kahve lekesi çıktığında başka bir bez ve temiz duru bir su ile halınızı tekrar ovalayın.
Sonrasında ise kurumasını bekleyin. Eğer kahve lekesi hala çıkmadıysa aynı işlemi bir kez daha deneyin.
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Kıyafetten kahve lekesi nasıl çıkar?
Kahveniz giysinize döküldüyse, kurumadan müdahale etmenizde fayda var. Giysinizi ters çevirerek ilk önce soğuk suyla lekeyi arındırın. Sonrasında sıvı bulaşık deterjanıyla kahve lekesi olan bölgeyi hafifçe çitileyin. Kahve lekesi hala duruyorsa deterjanlı giysinizi ılık su içerisinde yarım saat kadar bekletip yıkamayı deneyin.
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Koltuktaki kahve lekesi nasıl çıkar?
İstenmeyen kazalar sonucu kahve keyfimiz en sevdiğimiz koltuklarımıza dökülerek işkenceye dönüşebilir. Zorlu kahve lekeleri özellikle koltuklara döküldüğünde döşemenin altına kolayca geçip oldukça zorlu izler bırakabilir. Koltuklarınızı bu izlerden korumak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle kahve lekesini çıkarmanın pratik yollarını bilmekte fayda vardır. En çok uygulananı ise beyaz sirke yöntemidir. Sirke yüksek miktarda asit içeren bir diğer leke sökücü olduğundan, içeriğindeki yoğun asit koltuk kumaşının derinlemesine temizlenmesine ve izlerden arınmasına yardımcı olabilir. Beyaz sirkeyi lekenin üzerine uygulayın ve temiz bir bezle silin. Unutmayın ki lekeye ne kadar erken müdahale ederseniz bu yöntem o kadar daha fazla işe yarayacaktır.