Kâğıt torbalar, plastik poşetler veya bez çantalar: Çevre için hangisi gerçekten daha iyi?

Malzeme özellikle önemlidir. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, örneğin pamuklu bir poşetin, tek kullanımlık bir plastik poşete eşdeğer karbon ayak izine ulaşması için 131 kez yeniden kullanılması gerekiyor.
Danimarka'da yapılan çalışmada bu rakam 149 kat olarak belirlendi. Bunun nedeni pamuk yetiştirmek için gereken toprak, su ve gübre, pamuğu ipliğe dönüştürmek için gereken enerji ve pamuklu torbaların çoğunun Çin veya Hindistan'dan gönderilmesidir.
Dr. MacBride, kendi ülkenizde kenevir veya bambu gibi daha sürdürülebilir liflerden ya da daha da iyisi, kullanılmış kumaş artıklarından üretilen yeniden kullanılabilir çantalar aramanızı tavsiye ediyor.