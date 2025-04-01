Kâğıt torbalar, plastik poşetler veya bez çantalar: Çevre için hangisi gerçekten daha iyi?

Daha fazla şehir, eyalet ve ülkenin tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklamasıyla birlikte kâğıt, market kasalarında popüler bir alternatif haline geldi. İlk bakışta bu çevre için bariz bir kazanım gibi görünüyor. Ne de olsa plastik poşetler fosil yakıtlardan üretiliyor ve önemli bir kirlilik kaynağı.

Ancak kâğıt poşetler her zaman daha iyi bir seçim olmayabilir.

Marketten ya da mağazalardan aldığınız ürünleri poşetlere koyma konusunda bilinçli bir karar alabilmeniz için aklınızda bulundurmanız gerekenler: