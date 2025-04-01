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Kâğıt torbalar, plastik poşetler veya bez çantalar: Çevre için hangisi gerçekten daha iyi?

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#Plastik Poşetler#Kâğıt Torbalar#Bez Çantalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 13:42

Çevre söz konusu olduğunda tüm poşetlerin zararı eşit değildir. Ve ilginç bir şekilde kâğıt torbalar sandığınız kadar çevreci olamayabilir. Peki hangisini kullanmalıyız?