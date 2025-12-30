Kafeinin faydası var ama yan etkilerinden haberdar mısınız? İşte günlük kahve limiti ve en uygun saatler

Bazı grupların kafein tüketimine özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, hamile kadınların kafein tüketimini günde en fazla 200 miligramla sınırlamasını öneriyor. Kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı olan kişilerin de dikkatli olmaları gerekiyor.

Aşırı kafein, baş ağrısı, titreme, uykuya dalmakta güçlük, sersemlik ve düşünce uçuşmaları gibi belirtilere yol açabiliyor. Düzensiz tüketim ise özellikle migren hastalarında baş ağrısını tetikleyebiliyor. İlginç bir şekilde, bazı kişiler baş ağrısı hissettiğinde az miktarda kafein alarak bu durumu hafifletebiliyor.