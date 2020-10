Kadınlarda geç yumurtalamanın 6 sebebi

Hipotiroidizm Amerikan Ulusal Diyabet Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - NIDDK) göre, vücut yeterli tiroid hormonu üretmediğinde hipotiroidizm yani yetersiz tiroid oluşur. Hipotiroidizm menstrüasyonu (kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleri) etkileyebilir, hatta yumurtlamayı engelleyebilir. Kadınların hipotirodizmi geliştirme olasılığı erkeklerden çok daha fazladır. İlaçlar, tiroid hormonlarını normal seviyelere getirerek yumurtlamayı düzenleyebilir ve doğurganlığı artırabilir. 2012 yılında 394 infertil (kısır) kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, çalışmaya katılan kadınların yüzde 23.9'unda hipotiroidizm bulunuyordu. Tedaviden sonra, bu kadınların yüzde 76.6'sı 1 yıl içinde hamile kaldı.