Kadınlarda geç yumurtalamanın 6 sebebi

Geç yumurtlama, doğurganlık ve hamile kalma şansını etkileyebilir Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji (American College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG), geç veya gözden kaçmış yumurtlama gibi yumurtlama ile ilgili sorunların kadın kısırlığının en yaygın nedenleri olduğunu belirtiyor.Uzun veya düzensiz döngüleri olan kadınlar, ne zaman yumurtladıklarını bilmek için çabalayabilir ve bir mücadele verebilir. Bu durum, hamile kalmayı zorlaştırır çünkü bu kişiler ne zaman cinsel ilişkiye gireceklerini bilmezler.