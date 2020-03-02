Kadınlar için sağlıklı beslenme önerileri

Bel bölgesi yağlarına her gün bir avokado E-B6-K vitamini, folat, potasyum ve magnezyum zengini avokado, tok tutucu bir besindir ve bel bölgesi yağlarını eritmekte oldukça etkilidir. Günde orta boy bir avokado düzenli beslenme ve spor ile bel bölgesi yağlarını yakmada oldukça başarılıdır. Özellikle protein kaynağı yumurta ile süper bir ikilidir. Orta boy bir avokado yaklaşık 250 kaloridir. Birçok meyveye göre daha fazla yağ içerir; ama bu içeriğindeki yağ tekli doymamış yağ asitleridir ve uzun süre tok tutucu özelliktedir. Avokado şeker içermez. Sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Smoothie olarak da tüketilebilir.