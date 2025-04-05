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Kadın sağlığında sessiz tehlike! ‘Hiçbir belirti yoktu, rutin kontrol hayatını kurtardı’

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#Sağlık#Rahim Kanseri#Rahim Ağzı Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 11:58

Kadın kanserleri arasında önemli bir yer tutan rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyerek hayatı tehdit ediyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Bir hastasının yaşadığı şaşırtıcı sürece de değinen Şen, hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulundu.