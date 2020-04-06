Kabızlık sorunu olanlar nelere dikkat etmeli?

Kabızlık, günlük yaşantımızı etkilediği gibi metabolizmamızı da etkiler. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hareketsiz kaldığımız koronavirüs döneminde kabızlıktan kurtulmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
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1
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Dışarı çıkma zorunluluğu olmayan herkesin evde kaldığı, çoğu kişinin evden çalıştığı ya da şehir değiştirmek zorunda kaldığı, stresin yoğunlukla yaşandığı bugünlerde kontrolü elinize alamıyorsanız beslenme düzeninizin bozulması ve bununla beraber gelişen kabızlık sorunu kaçınılmaz oluyor. İşte, bu dönemde meydana gelen kabızlıktan kurtulmak için dikkat edilmesi gereken noktalar...
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Lif alımınızı arttırın
Bağırsak hareketlerini arttırma yöntemlerinden biri beslenmenizde lifli gıdalara yer vermenizdir. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı önlediği gibi doygunluk sağladığı için zayıflamada da etkili bir yöntemdir. Diyet lifini arttırmak için bugünlerde beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin. Kuru baklagil yemeği tüketmeye, temizliğine inandığınız meyveleri kabuklarıyla yemeye özen gösterin.
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Protein alımınızı kontrol edin
Kabızlığın en temel nedenlerinden biride protein alımının çok yüksek olmasıdır. Bugünlerde kolay yemek olduğu düşünülerek veya vücut direncini arttırma düşüncesi ile et tüketimi artmış durumda ancak etler protein içeriği yüksek olmasına rağmen lif içeriği düşük ve sindirimi zor besinlerdir. Bu nedenle et tüketirken öğününüzün lif içeriğini yükseltebilmek için etler sebzeler ile pişirilebilir. Yemeğinizin yanında salata tüketimi de lif almanıza katkı sağlayacaktır.
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Püf noktası: Kansızlık problemi olan bireylerde kabızlık daha sık görülür. Bu nedenle kansızlık probleminiz varsa eti C vitamini içeren sebzeler ile tüketmeniz demir emiliminin artmasında da etkili olacaktır.
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Su tüketin
Su tüketimi kabızlıktan kurtulmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Çünkü vücudunuzda ki su kaybının yüzde 10’a ulaşması beraberinde kabızlığı getirmektedir. Günde en az 8-10 bardak su tüketilmesi oldukça önemlidir.
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Hareket edin
Kabızlık bağırsaklarınızın hareketsiz olması ile de gelebilen bir rahatsızlıktır. Evde kaldığımız bugünlerde fiziksel aktivitenizin azalması kabızlığı tetikliyor olabilir. Bu nedenle evde yapılabilecek hareketler ile kendi hareketinizi arttırarak bağırsaklarınızı da hareketlendirebilirsiniz.
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Sofrada yoğurt olsun
Kabızlık tedavisinde kullanılabilecek bir diğer yöntem ise bağırsak florasına olumlu etki eden probiyotik besinlerden faydalanmaktır. Bu dönemde yoğurt, kefir gibi besinlerin tüketilmesi olumlu etki yapacaktır. Tüketilen probiyotik besinler bağırsakların düzenli bir şekilde görevlerini yapmasını sağlayacaktır.
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Bunu yapmayın!
Birçok kişinin kabızlık anında başvurduğu ilk yöntem laksatif ilaç kullanmak ya da sinemaki içeren bitki çaylarını tüketmektir. Ancak kabızlık ilk aşamada zararsız bir hastalıktır. Bu nedenle ilk aşamada önemli olan bu yöntemlere başvurmadan kabızlığı çözümlemeye çalışmaktır. Kronik kabızlık ile karşılaşıldığı zaman ise tedavi için uzmana danışılmalıdır. Çünkü uzun süren kabızlık başka bir hastalığın habercisi olabilir.
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Bağırsak hareketlerini hızlandıran tarifler
Kabızlıktan kurtulmak ve düz bir karına sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki tariflerden faydalanabilirsiniz.
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Kuru erik içerisindeki difenilizatin maddesi ile bağırsak hareketlerini arttırır. Bu nedenle kabızlık tedavisinde kuru erikten faydalanabilirsiniz. Sabah aç karnına 3 kuru erik ve ılık 1 bardak su tüketin.
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4 adet kuru kayısıyı haşladıktan sonra 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek sabah aç karnına tüketebilirsiniz. Kuru kayısının lif içeriği ve zeytinyağının bağırsak hareketlerini arttırıcı etkisi kabızlığınıza çözüm olacaktır.
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Bağırsak sağlığınız için betaglukan içeren yulaf ezmesinden faydalanabilirsiniz. Sabah kahvaltınızda yulaf ezmesi, yoğurt, kuru meyve, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karışımından faydalanabilirsiniz.
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Kuru baklagil ve sebzelerin birleştiği bir salata ile probiyotik etkisi olan yoğurt kabızlığınıza çare olabilir. Haşlanmış nohut, dilediğiniz yeşillikler, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, dilediğiniz baharatlar ile hazırlanmış salata, 1 kâse yoğurt ve tam tahıllı ekmek iyi bir öğün seçeneği olacaktır.