Kabızlık sorunu olanlar dikkat! Patatesin kabız yaptığını düşünüyorsanız...

Tuvaleti tutmak çok kötü bir şeydir ve diyetin dışında kabız sebeplerinin en büyüklerinden de biridir. Dışkılamak bir reflekstir ve her ertelemede beyin bunu algılıyor ve o refleksi baskılıyor. Zamanla da o refleks ortadan kalkıyor ve tuvalet ihtiyacı giderilemiyor.