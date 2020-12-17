Kabızlık sorunu olanlar dikkat! Patatesin kabız yaptığını düşünüyorsanız...
Kabızlık yaşanılan en büyük problemlerden biridir. Yeme düzeni, yanlış oturuş gibi pek çok etkenin sebep olduğu kabızlık için yememiz gerekenleri ise Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sibel Gelecek Geyik açıkladı.
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1
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Dr. Sibel Gelecek Geyik kabızlıktan kaçınmak için neler yememiz gerektiğinden tutun, tuvaletteki oturma pozisyonumuza kadar her şeyi en ince ayrıntılarıyla anlattı ve bizleri bilgilendirdi.Fotoğraf: pxHere
2
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Soğan, yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, lahana, taze fasulye gibi sebzeleri ana öğün yemeklerinde kullanabilirsiniz. Önerilen beslenme biçimi ise az az ve sık sık beslenmedir.
3
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3 ana öğünün dışında kahvaltı öncesi birkaç kuru incir ile güne başlayabilir ve sonra normal kahvaltınızı yapabilirsiniz. Öğlene doğru ise bir kase yoğurt veya sütün içine taze meyve doğrayarak ara öğün olarak tüketebiliriz.
4
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Ana öğünlerde ise etin yanında mutlaka sebze tüketilmelidir. Arzuya göre haşlanmış veya salata olarak da tüketilebilir.
5
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Kabızlık sorunu olanlar patates yiyemez bilgisi yanlıştır. Patates lif oranı çok yüksek gıdalardan biridir. Her öğünde tüketilmemek kaydıyla yemeklerde tercih edilebilir. Önerilen tüketim miktarı ise haftada bir veya ikidir.
6
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Tuvaleti tutmak çok kötü bir şeydir ve diyetin dışında kabız sebeplerinin en büyüklerinden de biridir. Dışkılamak bir reflekstir ve her ertelemede beyin bunu algılıyor ve o refleksi baskılıyor. Zamanla da o refleks ortadan kalkıyor ve tuvalet ihtiyacı giderilemiyor.
7
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Kabızlığın ortaya çıkardığı iki büyük rahatsızlık var. Biri hemoroid, diğeri de makat çatlaklarıdır. Bu ikisi birbirine sık sık karıştırıldığından doktora gösterilmezse ileride daha büyük sorunlara yol açabilir.
8
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Doğru dışkılama yapabiliyor muyuz?
Alaturka tuvalet pek önerilmiyor. Çömelince pelvik kemiğinin içindeki kaslara olan basınç artıyor. Bu pozisyonda uzun süre kalınca oradaki kan dolaşımı engellenebiliyor. Bir de uzun süre ıkınmadan dolayı çatlaklar oluşuyor. Mutlaka klozet tercih edilmelidir.
9
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90 derece oturuş bağırsaklardaki açıyı bozar ve bundan dolayı kişi daha zor dışkılar. Ayakların yere değmemesi veya öne eğilerek oturma ise doğru dışkılamayı kolaylaştırır.