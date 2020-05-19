Kabızlık problemi olanlar nasıl beslenmeli?

Ceviz, fındık, badem tüketin Çiğ kuruyemişler (ceviz, fındık, badem..), avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını düzenli olarak tüketin. Yağ grubundaki bu besinlerin enerji yoğunlukları yüksek olduğu için porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin.