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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 14:36,

Kabızlık problemi olanlar nasıl beslenmeli?

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kabızlık problemini önlemek için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önerilerini paylaştı.

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Kabızlık problemi, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, hareketsizlik, ilaç kullanımı ve bazı sindirim sistemi hastalıkları nedeniyle oluşabilmektedir. İşte yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu sorunu önlemek için dikkat edilmesi gerekenler;

2Salata tüketin
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Salata tüketin

Öğünlerinizde mutlaka bir kase salata tüketmeye özen gösterin. Bol yeşillik içeren salatalar günlük lif alımınızı destekleyerek bağırsak hareketlerini düzenlemektedir.

3Meyve tüketimini ihmal etmeyin
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Meyve tüketimini ihmal etmeyin

Günde en az 2-3 porsiyon meyve tüketin. Özellikle elma, armut, kayısı gibi kabuklu yenilebilen meyvelerin kabuklarını soymayın. Meyvelerin kabukları bağırsaklar için lif kaynağıdır.

4Kuru erik tüketin
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Kuru erik tüketin

Kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olur. Özellikle kuru erik yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle bağırsak sağlığını desteklemektedir. Günde 1 porsiyon taze, 1 porsiyon kuru meyve tüketimi kabızlık problemini engelleyecektir.

5Su içmeyi ihmal etmeyin
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Su içmeyi ihmal etmeyin

Vücut suyundaki %5-10 oranındaki azalma kabızlığa neden olmaktadır. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin.

6Kefir için
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Kefir için

Bağırsak sağlığı için kefir içmeyi ihmal etmeyin. Kefir, bağırsak florasını olumlu yönde etkileyen probiyotikler için iyi bir kaynaktır ve düzenli kullanımı kabızlık probleminin oluşmasını engelleyecektir.

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8Yulaf tüketin
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Yulaf tüketin

Haftada en az 2-3 kez yulaf lapası veya yulaf içeren besinleri tüketmek bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Yulafın yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı olacaktır.

9Ceviz, fındık, badem tüketin
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Ceviz, fındık, badem tüketin

Çiğ kuruyemişler (ceviz, fındık, badem..), avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını düzenli olarak tüketin. Yağ grubundaki bu besinlerin enerji yoğunlukları yüksek olduğu için porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin.

10Tam tahıllı besinleri tüketin
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Tam tahıllı besinleri tüketin

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, tam buğday ekmek; pirinç yerine bulgur, karabuğday, siyah pirinç gibi lif oranı yüksek besinleri tercih edin.

11Kabızlık problemi için tarif:
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Kabızlık problemi için tarif:

Haşlanmış 2 adet kuru kayısı
Haşlanmış 3 adet kuru erik
2 tam ceviz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: 1 tatlı kaşığı keten tohumunu blenderdan geçirin. Her sabah 2 tatlı kaşığı tüketip, ardından 1 bardak ılık su içebilirsiniz.

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