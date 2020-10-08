Kabızlığın sebepleri nelerdir? Kabızlığa ne iyi gelir?

Magnezyum eksikliği kabızlığa neden olur. Magnezyum kasları gevşetir ve sindirim sisteminiz de büyük bir kas yapısına sahiptir. Magnezyum da hücrelerde kullanılmak için bazı kofaktörlere ihtiyaç duyar. Aksi takdirde sadece gevşeriz. Bor ve B6 vitamini gibi besinler, magnezyumun hücrelerde kalmasını sağlar. En uygun form: magnezyum sitrat formudur.