Kabakulak nedir? Kabakulak belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler
Kabakulak, çocukluk çağı hastalıklarından biri. Ancak yetişkinlerde de görülebiliyor ve kolayca da bulaşabiliyor. Peki kabakulak nedir? İşte kabakulak belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler...
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Kabakulak, virüslerin neden olduğu bulaşıcılığın yüksek seviyelerde seyrettiği tıbbi bir sorundur. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, kabakulak belirtilerini anlattı, tedavisiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
Büyük tükürük bezlerinde meydana gelen iltihap ve şişlikle başlayan kabakulak; ağrı, hassasiyet, yutma zorluğu gibi şikayetlerle kendini belli eder. Kabakulak parotis adı verilen tükürük bezinde meydana gelir. Parotis dışında iki adet daha tükürük bezi olmasına karşın genellikle kabakulaktan etkilenmezler. Ancak bazı durumlarda kabakulak virüsü testis, yumurtalık, pankreas veya meninks iltihaplanmasına da neden olabilir.
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Kabakulak belirtileri
Kabakulak belirtileri genellikle kişi virüse maruz kaldıktan 2-4 hafta sonra açığa çıkar. Şikayetsiz geçen bu süreye kuluçka dönemi denir. Kuluçka döneminin bitmesiyle birlikte ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bunlar;
Halsizlik, Baş ağrısı, Vücut ağrısı, Hafif derecede ateş, Mide bulantısı, İştahsızlıktır. İlk belirtilerden sonra parotiste şişlik ve yutma zorluğu gibi şikayetler meydana gelir. Ateş yükselmeye başlar. Hastalık ilerledikçe şişlik de artar ve genişleyerek kulak çevresine kadar ulaşır. Yüzde asimetrik bir görüntü ortaya çıkar.
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Daha sonra ise hastalarda;
Çiğneme güçlüğü, Eklemlerde ağrı, Hafif derecede karın ağrısı, Yüzde şişliğin olduğu bölgede ağrı, Çiğneme sırasında duyulan ağrı gibi şikayetler görülür.
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Nasıl tedavi edilir?
Kabakulak viral bir hastalıktır. Dolayısıyla antibiyotikler ile tedavi edilemez. Ancak hastalığı kontrol altına almak ve belirtilerini azaltmak için bir takım ilaçlar verilebilir. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bunlar;
Hasta bol bol dinlenmeli, yatak istirahatine geçmelidir.
Şişmiş bezlerin hassasiyetini düşürmek için buz takviyesi kullanılabilir.
Ateş sebebiyle kaybedilen sıvının yerine getirilmesi için bol bol su içilmeli.
Çiğneme güçlüğünü önlemek için daha çok çorba veya çiğnenmesi kolay yiyecekler tüketilmeli.
Kişinin bulunduğu oda sık sık havalandırılmalıdır.