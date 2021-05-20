Kabakulak nedir? Kabakulak belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

Nasıl tedavi edilir? Kabakulak viral bir hastalıktır. Dolayısıyla antibiyotikler ile tedavi edilemez. Ancak hastalığı kontrol altına almak ve belirtilerini azaltmak için bir takım ilaçlar verilebilir. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bunlar;



Hasta bol bol dinlenmeli, yatak istirahatine geçmelidir.



Şişmiş bezlerin hassasiyetini düşürmek için buz takviyesi kullanılabilir.



Ateş sebebiyle kaybedilen sıvının yerine getirilmesi için bol bol su içilmeli.



Çiğneme güçlüğünü önlemek için daha çok çorba veya çiğnenmesi kolay yiyecekler tüketilmeli.



Kişinin bulunduğu oda sık sık havalandırılmalıdır.