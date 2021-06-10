Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği kalorisi ve besin değeri

Aşırı tüketimine dikkat! Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, kabak çekirdeğinin aşırı tüketimine karşı uyardı ve şu bilgileri verdi.



İnsan vücuduna birçok faydası olan kabak çekirdeği ancak yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmelidir.



Kabak çekirdeğini her gün tüketmek, kilo verme sürecinizde duraksamalara yol açarken kilo almanıza bile neden olabilmektedir.



Aşırı kabak çekirdeği tüketimi gün içerisinde çok fazla kalori almanıza sebep olurken aynı zamanda yüksek yağ alımıyla birlikte karın ağrısı ve diyareye sebep olabilmektedir. Kilo verme sürecinde olan kişiler bu yüzden diyet uzmanlarının belirttiği miktarlarda almaya özen göstermelidir. Aşırı tüketimi kişilerde kilo almaya sebep olabilmektedir.