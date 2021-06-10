Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği kalorisi ve besin değeri
Kabak çekirdeği, demir ve çinko mineralleri açısından zengin olmasının yanı sıra iyi bir omega-3 kaynağı. Kabak çekirdeği çerez olarak tüketilebileceği gibi salatalara ve ekmek çeşitlerine de ilave edilebilir. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Peki kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği kalorisi ve besin değeri...
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1
Posa yönünden zengin olan tatlı kabağı kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineraller yönünden de zengin bir sebzedir. Kabak çekirdeği, bu kış kabağından elde edilir. Diyetisyen E. Funda Tuzgöl, kabak çekirdeğinin faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?
Kabızlığa iyi gelir.
Mesane iltihabı ya da idrar tutulması gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Solucan veya tenya dökmeye yardımcı olur.
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Kabak çekirdeğindeki karotenoidler ve omega -3 yağlarının prostat kanseri riski üzerine çalışmaları yapılmaktadır.
Artiritlerin (eklemlerin iltihaplanması) tedavisinde olumlu sonuçlara yol açmıştır.
Kalp damar sağlığına iyi gelir.
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Kabak çekirdeği kalorisi ve besin değeri
Kabak çekirdeğinin (kabuksuz) 100 gramındaki enerji ve besin öğeleri şu şekildedir;
Enerji - 610 kkal Protein - 30 g Yağ - 50 g Karbonhidrat - 10 g Kalsiyum - 40 mg Demir - 10 mg Fosfor - 1144 mg Vitamin E - 10-12 mg
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Aşırı tüketimine dikkat!
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, kabak çekirdeğinin aşırı tüketimine karşı uyardı ve şu bilgileri verdi.
İnsan vücuduna birçok faydası olan kabak çekirdeği ancak yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmelidir.
Kabak çekirdeğini her gün tüketmek, kilo verme sürecinizde duraksamalara yol açarken kilo almanıza bile neden olabilmektedir.
Aşırı kabak çekirdeği tüketimi gün içerisinde çok fazla kalori almanıza sebep olurken aynı zamanda yüksek yağ alımıyla birlikte karın ağrısı ve diyareye sebep olabilmektedir. Kilo verme sürecinde olan kişiler bu yüzden diyet uzmanlarının belirttiği miktarlarda almaya özen göstermelidir. Aşırı tüketimi kişilerde kilo almaya sebep olabilmektedir.