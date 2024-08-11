Japon hükümeti gülme emri verdi! Sebebi ise kahkaha atmanın faydaları... Ömrü uzatıyor, kalbi iyileştiriyor

Dunbar’ın kahkahanın etkileri üzerine yaptığı çalışma, kahkaha attığımızda göğüs kafesinin fiziksel olarak zorlanmasının, acıyı yönetmemize yardımcı olan ve mutluluk hissini teşvik eden beyin kimyasalları olan koruyucu endorfin salınımını tetiklediğini ve kalp sağlığını geliştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.
“Ancak, üzerimizde bu kadar derin bir etkiye sahip olan sadece fiziksel gülme eylemi değil, kahkahanın başkalarıyla bağlantı kurma rolüdür” diyen Robin Dunbar şunları söyledi:
"Maymunlar birbirlerini tımar ederek sosyal bağlar ve arkadaşlıklar kurarlar, bu da beyne endorfin sistemini tetikleyen sinyaller gönderir. Gülmek de tımar etmeye benzer bir endorfin tepkisi yaratır."