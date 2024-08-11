Japon hükümeti gülme emri verdi! Sebebi ise kahkaha atmanın faydaları... Ömrü uzatıyor, kalbi iyileştiriyor

STRES HORMONLARINI BASKILIYOR

Kahkahanın sağlığa faydaları giderek daha fazla araştırılıyor ve dünya çapında kabul görüyor. Preventive Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, arkadaşları ve aileleriyle düzenli olarak gülen yaşlı insanların sağlık sorunları yaşama olasılığının, gülmeyenlere göre önemli ölçüde daha düşük olabileceğini öne sürüyor.

Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri alanında yapılan bir başka çalışma, kahkahanın kortizol gibi stres hormonlarını önemli ölçüde baskıladığını, adrenalin seviyelerini düşürerek ve vücudun doğal gevşeme tepkisini harekete geçirerek kaygıyı azalttığını gösteriyor.