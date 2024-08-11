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Japon hükümeti gülme emri verdi! Sebebi ise kahkaha atmanın faydaları... Ömrü uzatıyor, kalbi iyileştiriyor

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#Gülmenin Faydaları#Kahkaha Atmanın Faydaları#Kahkahanın Sağlığa Etkileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 08:23

Kahkahanın ömrü uzattığı ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiği biliniyor biliyor musunuz? Peki bu nasıl olabiliyor? Kahkaha nasıl kalp sağlığına fayda sağlayabiliyor?