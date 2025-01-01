İyi gelmediği şey neredeyse yok! Çörek otu sindirim sisteminizi baştan aşağı yeniliyor

Sindirim sistemi sağlığı

Bilimsel çalışmalar, çörek otu esansiyel yağı ve onun en önemli fenolik bileşenlerinden biri olan timokinonun, gastrik asit sekresyonunu, serbest asitliği, toplam asitliği ve ülser indeksini azaltarak mide ve bağırsak sisteminde mukoza koruyucu etkiler sağladığını göstermektedir.

Ayrıca, çörek otu tohumu ekstraktı ve çörek otu esansiyel yağında bol miktarda bulunan timokinonun, mide mukozasında histamin salınımını önemli derecede azalttığı, müsin içeriğini ve glutatyon düzeyini artırdığı araştırmalarda görülmüştür. Bu etkiler, çörek otunun mide ve bağırsak sisteminde koruyucu ve sindirim düzenleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.