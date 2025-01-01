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İyi gelmediği şey neredeyse yok! Çörek otu sindirim sisteminizi baştan aşağı yeniliyor

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#Çörekotu#Çörekotu Faydaları#Çörekotunun Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:34

Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına iyi gelen aynı zamanda sindirim sorunlarını gideren ve sindirim sağlığını destekleyen çörek otunun faydaları anlatmakla bitmez. Beslenme ve Diyet bölümünden Diyetisyen Selin Yavuz çörek otunun bilinmeyen birçok faydasını anlattı.