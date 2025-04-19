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İşte kalp krizinin çok önemli sinyalleri! Kalp sağlığı için ihmale gelmez 7 öneri

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#Kalp Hastalıkları#Kalp Krizi Belirtileri#Kalp Krizi Tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:47

Son yıllarda sağlıksız yaşam alışkanlıklarının da etkisiyle dünya genelinde görülme sıklığı hızla artan kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde kalp ve damar hastalıklarının, tüm ölümlerin yüzde 33’ünü oluşturduğunu, üstelik artık çocuk yaşlarda da sık karşılaşıldığını belirten Doç. Dr. Gürkan, kalp sağlığı için ihmale gelmez 7 öneride bulundu.