İstanbul’da hangi semtte ne yenir?

İstanbul’un bazı semtlerinin kendilerine has lezzetleri vardır ve yaşayan herkesin bu lezzetleri tatması şarttır.
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1
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İstanbul’un bazı semtlerinin kendilerine has lezzetleri vardır. Ve yaşayan herkesin bu lezzetleri tatması şarttır. Eğer hala listenizde eksik varsa en kısa sürede tamamlayın. Keza tamamlamadan İstanbul’u yaşıyorum diyemezsiniz.
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Sarıyer’de Sarıyer Börekçisi
Sarıyer’in merkezinde, deniz manzaralı mekânda en lezzetli börekleri yiyebilir hatta kendinizi durduramayabilirsiniz! İsteğinize göre; kıymalı, peynirli, ıspanaklı ya da patatesli Sarıyer Böreği’nin adresi Sarıyer Börekçisi İstanbul’un en eski ve en meşhur börekçilerdendir.
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Beykoz’da Kanlıca Yoğurdu
İstanbul’da yaşayıp da bu tadı tatmayan yoktur herhalde. Türkiye’nin her köşesinde adı bilinen bu tat, Beykoz’un Kanlıca semtinde sahildeki Çınaraltı’nda yenir. Ayrıca “Sakkaflar Tarihi Meşhur Kanlıca Yoğurdu” üzerine pudra şekeri dökülerek yenen bu meşhur yoğurt için en çok tercih edilen mekânlardan biridir.
4
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Sultanahmet’te Sultanahmet Köftesi
Birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan, adeta tarih kokan Sultanahmet, hem yerli halkın hem de turistlerin en uğrak mekânlarından biridir. Sultanahmet Köftesi ise burada bilinen en iyi lezzetlerdendir. 1920 yılından bugüne gelen Tarihi Sultanahmet Halk Köftecisi Selim Usta’da lezzetle kavuşmanızı öneririz.
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Fatih’te Boza
Fatih’in Vefa semtinde en çok tercih edilen mekânlardandır Vefa bozacısı. Bilinen ilk Türk içeceklerinden olan boza, genelde kışın tüketilir. 1876’dan bugüne gelen tat, genç yaşlı herkes tarafından sevilerek tercih ediliyor.
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Karaköy’de Baklava
Karaköy’deki sokakları canlandıran kafelerin ve restoranların güzelliği bir yana dursun, en eski ve en ünlü mekân olan Güllüoğlu’na uğramayan, geleneksel tatlılarımızın birincisi, en şerbetlisi, bu muhteşem lezzeti kaçırıyor demektir.
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Taksim’de Çikolata
İstanbul’un en işlek semti olan, her kesimden insanla karşılaşabileceğiniz, sokak sanatçıları sayesinde müziğe doyabileceğiniz Taksim’de birçok mekâna uğrayabilirsiniz ancak İstanbul’un en iyi çikolatacılarından olan, her çeşit çikolatayı bulabileceğiniz, 40 yıldır aynı yerde kepenk açan Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı’na uğramadan geçmeyin.
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Pendik’te Lokum
1777 yılında, lokum ve akide şekerlerini küçük dükkânında imal edip satmaya başlayan şekerci Bekir Efendi, en meşhur şeker ve lokum ustasıdır. Pendik’e gidip bu iki asırdır en lezzetli lokumları ve şekerleri üreten Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir mekânına uğramayı unutmayın.
9
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Kadıköy’de Kup Griye
Kadıköy de Taksim gibi İstanbul’un en uğrak mekânlarından biridir. Genç, yaşlı herkesin severek tercih ettiği Kadıköy’ün eskiden beri bilinen lezzeti kup griyedir. 87 yıllık geçmişiyle İstanbul’un en eski pastanesi olan Baylan Pastanesi’ne uğramayı ve kup griyenin lezzetiyle tanışmayı unutmayın.