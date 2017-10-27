İstanbul’da hangi semtte ne yenir?

Beykoz’da Kanlıca Yoğurdu İstanbul’da yaşayıp da bu tadı tatmayan yoktur herhalde. Türkiye’nin her köşesinde adı bilinen bu tat, Beykoz’un Kanlıca semtinde sahildeki Çınaraltı’nda yenir. Ayrıca “Sakkaflar Tarihi Meşhur Kanlıca Yoğurdu” üzerine pudra şekeri dökülerek yenen bu meşhur yoğurt için en çok tercih edilen mekânlardan biridir.