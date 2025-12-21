Islak saçla uyumak sinüzite yol açar mı? Sinüzit ve yüz felci hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

Yüz felciyle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı

Yüz felçleri içinde en sık karşılaşılan tablo, Bell’s palsi olarak adlandırılan ve kemik içindeki ödeme bağlı olarak gelişen felcidir. Bu tür yüz felçleri büyük oranda kendiliğinden düzelir. Ancak düşük bir ihtimal de olsa, iyileşmenin gerçekleşmediği durumlar da olabilir.

Kalıcı yüz felci gelişebilir. Bu durumda yüzde asimetri ve estetik açıdan şekil bozuklukları ortaya çıkar. Yüz felciyle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması son derece önemlidir.