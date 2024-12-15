İngiliz plastik cerrah, 2024’te en çok talep edilen ‘yüzü’ açıkladı… 'İnsanlar bu işlemi yaptırmak için uzmanlara akın ediyor'

İyileşme süreci genellikle iki ila dört hafta sürüyor. Morarma, genellikle iki hafta kadar devam ederken, estetik etkilerin görünmesi altı ila dokuz ayı bulabiliyor. Yaygın yan etkiler arasında şiş yüz, morarma, yara izleri ve saç çizgisinin yükselmesi yer alıyor.
Operasyon sırasında deri altında kan toplanması, sinir hasarı, saç dökülmesi, kalın yara izi ve asimetrik yüz hatları gibi riskler de bulunuyor. Tüm cerrahilerde olduğu gibi, aşırı kanama, kan pıhtısı oluşumu, enfeksiyon ve anesteziye karşı alerjik reaksiyon gibi komplikasyonlar da mümkün.