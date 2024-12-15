İngiliz plastik cerrah, 2024’te en çok talep edilen ‘yüzü’ açıkladı… 'İnsanlar bu işlemi yaptırmak için uzmanlara akın ediyor'

YÜZ GERME İŞLEMİ TAM OLARAK NASIL YAPILIYOR?

Yüz germe, cildin yukarı kaldırılıp geri çekilerek daha sıkı ve pürüzsüz bir görünüm sağlamak için yapılan bir işlem. Bu işlem, özellikle boyun ve gıdı bölgesindeki sarkmaları azaltmak amacıyla uygulanıyor.

Yüz germe ameliyatları genellikle genel anestezi altında yapılıyor. Bazen ise lokal anestezi tercih edilebiliyor. Ameliyat sırasında şakaklardaki saç çizgisinin üstünde ve çenenin altında kesimler yapılıyor ve işlem yaklaşık üç saat sürüyor.