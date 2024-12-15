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İngiliz plastik cerrah, 2024’te en çok talep edilen ‘yüzü’ açıkladı… 'İnsanlar bu işlemi yaptırmak için uzmanlara akın ediyor'

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#Sağlık#Estetik#Yüz Germe Ameliyatı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 08:31

Estetik cerrahi, son dönemlerde toplumda büyük bir ilgi görmeye başladı. Plastik cerrah Dr. Julian De Silva ise 2024’te en çok talep gören yüz estetiği prosedürünü açıkladı. İşte en çok talep gören o işlem ve detaylar…