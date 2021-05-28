İngiliz karbonatı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İngiliz karbonatı faydaları ve kullanımı
Son dönemlerde oldukça popüler olan İngiliz karbonatı diğer adıyla sodyum bikarbonat, aslında temizlikten kozmetik ürünlere kadar birçok ürünün bileşeninde yer alıyor. Peki İngiliz karbonatı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır merak ediyorsanız, işte size İngiliz karbonatı ile ilgili tüm merak edilenler…
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Alkali beslenme yönteminin ön plana çıkmasıyla birlikte adını sıklıkla duymaya başladığımız İngiliz karbonatı, birçoğunuzun bildiği gibi alkali su hazırlamada kullanılıyor ve çoğunlukla zayıflattığı için kullanılıyor. Peki İngiliz karbonatının gerçekte böyle bir etkisi var mıdır, ne işe yarar, nedir ne değildir, nasıl kullanılır? Gelin İngiliz karbonatını yakından tanıyalım.
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İngiliz karbonatı nedir?
İngiliz karbonatı ya da sodyum bikarbonat, birisidir. antiasit özelliği ile kabartma tozu olarak da kullanılır. Suda çözünür. Beyaz katı kristal tozdur. İngiliz karbonatına eczanelerden kolayca ulaşılabiliyor. İnsan vücudundaki asidik ortamı dengelediği söylenmektedir.
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İngiliz karbonatı faydaları
İngiliz karbonatı en bilinen özelliğiyle vücudun asit ve alkali dengesini sağlamaya yardımcı olur.
Mide asidinin artması sonucu yaşanabilen mide ekşimesi, mide yanması gibi problemlerin hızla geçmesini sağladığı söylenir.
Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırdığından yağ yakım sürecinin hızlanmasını sağlıyor.
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En popüler özelliğiyle zayıflama konusunda destek olduğu düşünülüyor.
Tıpkı bilinen karbonat gibi İngiliz karbonatı da dişleri beyazlatmak için kullanılabiliyor.
Cildin pH dengesini sağlamada olumlu etki gösteren İngiliz karbonatı, bu özelliği sayesinde cilt kuruluğu problemine çözüm oluyor.
Aynı zamanda sivilce ve kara noktaların da ciltten hızla temizlenmesine yardımcı oluyor.
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İngiliz karbonatı nasıl kullanılır?
Buzdolabınızda kötü kokular varsa geçici çözüm olarak karbonatı deneyebilirsiniz. Bir kaseye koyduğunuz karbonatı buzdolabının bir köşesine yerleştirin ve birkaç gün arayla da karıştırın. Böylece hem buzdolabındaki kokuları emer hem de meyve ve sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.
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Lavabolarınızı, mermer ve fayanslarınızı da İngiliz karbonatıyla temizleyebilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeye bikarbonat döküp limonla ovun. Mermer, fayans ya da lavabolarınız temizlenmenin yanı sıra parlayacaktır.
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Saç sağlığını da desteklediği bilinen İngiliz karbonatından 1 çay kaşığı kadar şampuanınıza karıştırdığınızda saçlarınızın her zamankinden daha temiz bir hale geldiğini kısa sürede görebilir.
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Lavabolarınızı, mermer ve fayanslarınızı da İngiliz karbonatıyla temizleyebilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeye bikarbonat döküp limonla ovun. Mermer, fayans ya da lavabolarınız temizlenmenin yanı sıra parlayacaktır.
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Banyonuzda da İngiliz karbonatını kullanabilirsiniz. Duşa kabin camlarını karbonatla silin ve durulayın. Tertemiz olduğunu göreceksiniz.<> Yağ lekesini deterjanlı suyla çıkartmaya çalışmak kumaşın renginde açılma yapabilir. Bunun yerine yağ lekesinin üzerine bir miktar bikarbonat döküp üzerini hafifçe ıslatın ve 1-2 saat bekletip silin. Yağ lekesinin çözüldüğünü göreceksiniz.
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1-2 avuç karbonatı halınızın her tarafına serpin, birkaç saat bekleyin ve elektrik süpürgesi ile süpürün. Halınızdaki kötü kokuların kaybolduğunu göreceksiniz.