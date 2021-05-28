İngiliz karbonatı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İngiliz karbonatı faydaları ve kullanımı

İngiliz karbonatı nasıl kullanılır? Buzdolabınızda kötü kokular varsa geçici çözüm olarak karbonatı deneyebilirsiniz. Bir kaseye koyduğunuz karbonatı buzdolabının bir köşesine yerleştirin ve birkaç gün arayla da karıştırın. Böylece hem buzdolabındaki kokuları emer hem de meyve ve sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.