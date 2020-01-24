Influenza geri geldi! Çocukları virüsten nasıl koruyabiliriz?

En çok okul çağındaki çocuklar etkileniyor Infuenza sıklıkla Ekim ayı ile Mayıs ayının sonuna kadar görülebilmektedir. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkilenmektedir. Ortalama olarak sağlıklı çocukların %40-50 si bu virüsten etkilenmektedir. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır. Bu hastalıktan ani ölüm gibi sonuçlar doğurabilir, hem kronik hem de daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülebilmektedir.