İncirin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İncir tüketiminde bunlara dikkat

Antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olan ve sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor.



Ancak düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli.