İnatçı boğaz ağrısına dikkat! Tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayça Özbal Koç, "Erken dönemde ve çok hafif yakınmalar varken semptomatik tedavi olarak nitelendirilen istirahat etmek, pastil ve ağrı kesici kullanmak başarılı sonuç verebilmektedir. Ancak boğaz ağrısı uzun sürdüğünde, örneğin 2 hafta geçmesine rağmen dinmediğinde ve ateş, halsizlik, öksürük ile balgam gibi yakınmalar eşlik etmeye başladığında hekime başvurmak çok önemlidir. Zira, antibiyotik tedavisi gerektiren durumlar gelişmişse, hastalığın uzamasının yanı sıra enfeksiyonun yayılarak alt solunum yolu enfeksiyonuna ya da yaygın sistemik enfeksiyonlar gibi daha ciddi enfeksiyonlara yol açması ne yazık ki olasıdır" dedi ve inatçı boğaz ağrısı hakkında önemli bilgiler verdi.