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İnatçı boğaz ağrısına dikkat! Tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir

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#Boğaz Ağrısı#Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer#Boğaz Ağrısı Sebepleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 08:32

Havaların soğumaya başladığı sonbahar mevsiminde pek çok kişide rastlanan boğaz ağrısı “boğaz bölgesinde ağrı, tahriş ve rahatsızlık hissi, yanma, ağrılı yutkunma, kaşıntı” gibi yakınmaların tamamını kapsıyor. Boğaz ağrısı sonbahar ve kış aylarında soğuk havanın etkisi, kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirme, viral enfeksiyonların sıklığının artması ve alerjiye bağlı olarak daha sık görülüyor. Boğaz ağrısı yaşam kalitesini düşürmesinin yanı sıra tedavisinde gecikildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.