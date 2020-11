İltihaplı eklem romatizması nedir? En fazla kimlerde görülür?

Romatoid artritte omurga eklemleri genellikle tutulmaz. Bazen boyun omurları tutularak ense ve boyun ağrısı yapabilir. Romatoid artritli bir insanda eklemler genellikle her iki taraf eklemi tutulma eğilimindedir (her iki dirsek veya her iki omuz tutulması gibi). Yani sağ diz şişmişse çoğunlukla sol elin parmak eklemleri de buna eşlik edecektir. Şişen eklemlerin yerleri ve bazı kan testleri romatizmal artriti yani iltihaplanma romatizmasını, romatizmal hastalıklardan ayırt etmede temel rol oynar.