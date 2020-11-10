İltihaplı eklem romatizması nedir? En fazla kimlerde görülür?

Oluşumunda risk faktörleri nelerdir? Kadın olmak özellikle 55 yaşın altında ise büyük bir risk faktörüdür. Çünkü bu hastalıkta görülme sıklığı en fazla bu grupta yer alır. Sigara içmek yine riski çok arttıran bir faktördür. Çevre faktörleri ile ilişkisi çok anlaşılmamışsa bile asbest, bazı maddelerin risk faktörü olduğu gözlemlenmiştir. Hamile kalmayı düşünen kadınlarda eğer bu hastalık varsa kesinlikle sıkı bir takiple gebeliklerini sürdürmelerini öneriyoruz.