İltihaplara, yaralara, ağrılara iyi geliyor! Çayını gargara yaparsanız…

Sağlık için faydaları nelerdir? Adaçayı, rosmarinik asit başta olmak üzere içerdiği “camfor” ve “carnosol” gibi bileşenler sayesinde, antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir. Bu sayede kronik inflamasyonun yani yangının, neden olduğu hastalıklara karşı bizi korur.