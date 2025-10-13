×
İlaca dirençli ‘kâbus bakterileri’ tehlikesi! En tehlikeli tür vakaları yüzde 460 arttı…

#Kabus Bakteriler#Bakteri#Enfeksiyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 12:23

Yeni rapor, ilaca dirençli ‘kâbus bakterilerinin’ alarm verici şekilde yayıldığını ortaya koydu. 2019’dan 2023’e enfeksiyon oranları yüzde70, en tehlikeli tür olan vakaları ise yüzde 460 arttı. Sadece iki antibiyotiğe duyarlı olan bu bakteriler, sıradan enfeksiyonları ölümcül hale getirebiliyor. Peki kâbus bakteriler tam olarak nedir? Neden bir anda bu kadar hızla artmaya başladı?