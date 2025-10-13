İlaca dirençli ‘kâbus bakterileri’ tehlikesi! En tehlikeli tür vakaları yüzde 460 arttı…

VAKA SAYILARINDAKİ ŞOK EDİCİ ARTIŞ
CDC’nin 2023 yılına ait verilerine göre, 29 eyaletten toplanan bilgilere dayanarak toplam 4341 karbapenem dirençli bakteri vakası kaydedildi. Bu vakaların 1831’i doğrudan NDM türü bakterilerle ilişkilendirildi. Bu veriler, 2019 yılında 100 bin kişide yaklaşık 2 olan enfeksiyon oranının, 2023’te 100 bin kişide 3’ün üzerine çıktığını ve bunun yüzde 69 oranında bir artış anlamına geldiğini gösteriyor.
Ancak daha çarpıcı olan, NDM genine sahip vakalardaki artış. 2019’da 100 bin kişide 0,25 seviyesinde olan NDM vaka oranı, 2023 itibarıyla 1,35 seviyesine ulaştı. Bu ise yüzde 460’lık inanılması güç bir artışa işaret ediyor.