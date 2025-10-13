İlaca dirençli ‘kâbus bakterileri’ tehlikesi! En tehlikeli tür vakaları yüzde 460 arttı…

Ne yazık ki bu veriler bile ABD’deki gerçek durumu tam olarak yansıtmıyor. CDC raporuna göre, Kaliforniya, New York, Florida ve Teksas gibi nüfusu en yoğun olan eyaletlerden bazıları çalışmaya veri sağlamamıştır.



Bu nedenle açıklanan rakamların gerçekte olduğundan çok daha düşük olabileceği, çok sayıda vakanın rapor dışı kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, pek çok hastane veya laboratuvarın bakterilerdeki genetik direnç türlerini tespit edecek donanıma sahip olmaması, tespiti ve bildirimi daha da zorlaştırıyor.