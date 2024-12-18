İlaç niyetine tüketin! Sütle karışınca kemikleri güçlendiriyor... İşte balkabağının 8 faydası

Hastalıklara karşı koruyor
Balkabağı, içerdiği C vitamini sayesinde, kış aylarında artan hastalıklar karşısında vücudun bağışıklığını güçlendirir. Balkabağına karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar eklemek balkabağındaki beta-karotenin vücutta emilimini artırır. Böylece cildin yenilenmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların riskini azaltarak, vücuda direnç kazandırır. Balkabağı antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri temizler, vücudu hastalıklara karşı korur.