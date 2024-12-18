İlaç niyetine tüketin! Sütle karışınca kemikleri güçlendiriyor... İşte balkabağının 8 faydası

Uzun süre tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz “Balkabağı, 100 gramında sadece 26 kalori içeriği ile diyet yapanlar için ideal bir sebzedir. Yüksek lif yapısı sayesinde tok tutar, sindirim sistemini düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Balkabağına tarçın ve zencefil gibi baharatlar eklemek hem sindirimi destekler hem de metabolizmayı hızlandırarak, kış aylarında vücudun daha hızlı çalışmasına yardımcı olur” diyor.