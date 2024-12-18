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İlaç niyetine tüketin! Sütle karışınca kemikleri güçlendiriyor... İşte balkabağının 8 faydası

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#Sağlık#Balkabağı#Sağlıklı Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 08:41

Kış aylarında sofralarımıza renk katarken, sağlığımıza da büyük fayda sağlayan balkabağını, özellikle bazı besinlerle birlikte tükettiğimizde etkisinin çok daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz “Günümüzde birçok ülkede anti-inflamatuar, antioksidan, antiviral ve antidiyabetik özellikleri nedeniyle ilaç olarak kullanılmakta olan balkabağı, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde diyetimizde mutlaka yer alması gereken bir besindir. 