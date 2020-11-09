İlaç kullanmanıza gerek yok, bu öneriler kemikleri çelik gibi yapıyor…

Günlük kalsiyum ihtiyacı 1-3 yaş için 700 mg, 4-8 yaş için 1000 mg ve 9-18 yaş için 1300 mg’dır. Bir bardak süt ve yoğurtta 300 mg, 1 kibrit kutusu kadar peynirde 200 mg kalsiyum bulunur. Günlük 1 bardak süt içildiğinde ve 1 dilim peynir yenildiğinde bu ihtiyacın küçük yaştaki çocuklar için yarısı, daha ileri yaşlardaki çocuklar için ise üçte birinden fazlası karşılanmış olur.