İlaç kullanmadan kabızlıktan kurtulabilirsiniz… İşte 10 etkili öneri

Zaman zaman herkesi sorunu olan kabızlık knonikleştiğinde kişinin yaşam kalitesini de düşürmeye başlar. Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da kabızlığa sebep olabileceğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan kabızlık problemi olanlar için önerilerde bulundu.