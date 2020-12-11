İlaç kullanmadan baş ağrısı nasıl geçer? Uzmanından çözüm önerileri…
Nasılsa geçmiyor deyip baş ağrısına katlanmak zorunda değilsiniz! Evde uygulayacağınız yöntemler baş ağrınızı geçirmeye yardımcı olabilir. Peki, ilaç kullanmadan baş ağrısı nasıl geçer? “Baş ağrılarımızı tanımamız ve bu yöntemleri bilmemiz sayesinde çoğu zaman acile ya da doktora başvurmaktan kurtulabiliriz” diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Dağcıoğlu, baş ağrısını geçirmek için evde uygulanabilecek yöntemlerden bahsetti.
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1
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Baş ağrısı hastalarının büyük bir bölümünün ağrılı günler nedeniyle sosyal hayattan koptukları, mesleki fonksiyonlarını veya günlük işlerini yerine getiremediklerini, aile içi ve arkadaşlık ilişkilerinin bozulduğunu görürüz. Bu durum hastaya normal yaşam şeklini koruyamamasından kaynaklı psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Hastanın ağrı yaşadığı günlerde ağrısının en kısa sürede geçirilmesi yani doğru bir atak tedavisinin yapılması gerekir.
2
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Bazen de ilaçla tedavi gerektirmeyen fakat basit yöntemlerle üstesinden gelebileceğimiz ağrılarla karşılaşabiliriz. Bu ağrıların büyük bir kısmı ya kendiliğinden geçer ya da evde uygulayacağımız bazı basit yöntemlerle giderilebilir.
3
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Baş ağrısı için evde alınacak yöntemler ağrının şiddetini ya da süresini azaltmaya yönelik yardımcı bazı önerilerden ibarettir. Hafif bir baş ağrısı yaşıyorsanız, sessiz ve karanlık bir odada dinlenme, alın ve başın ön bölümüne soğuk kompres uygulama, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemleri tercih edebilirsiniz.
4
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Gevşeme egzersizleri
Gevşeme egzersizleri, kaslardaki gerginliği ve stresi azaltarak çoğu hastada faydalı olur. Gevşeme egzersizlerini nefes alma egzersizleri ve vücut kas gevşetme egzersizleri olarak iki bölümde uygulayabilirsiniz. Yarısı nefes alma, yarısı kas gevşeme olmak üzere yapılan gevşeme egzersizleri için günde 10-20 dakika ayrılması önerilir. Bu egzersizler sırasında evde yaşayan diğer kişilerin sizi rahatsız etmemesi, egzersizin gürültüden ve kargaşadan uzak bir ortamda yapılması önemlidir.
5
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Nefes alma egzersizleri
Sırt üstü yatın ya da sırtınızı rahat bir yere dayayarak oturma pozisyonuna geçin. Nefes almaya konsantre olun, yavaş ve sabit bir şekilde nefes almaya devam edin. Burundan nefes alın, nefesinizi burundan ya da ağızdan verin. Sadece göğsünüzle nefes almak yerine göbek ve kaburgalar arasını dolduracak şekilde derin nefes alın. Nefesinizi asla tutmayın. Nefes alıp vermeye 5-10 dakika boyunca devam edin. Bu sürenin sonunda tüm vücudunuzda bir rahatlama hissi fark edeceksiniz.
6
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Kas gevşeme egzersizleri
Vücuttaki tüm kasları sırasıyla kasın ve gevşetin. Ayak başparmaklarından başlayarak başa kadar çıkın. Bu esnada kas gruplarınızın gevşediğini ve ağırlaştığını düşünün. Kafanızdaki diğer tüm düşünceleri boşaltın. Gevşeme düzeyinizi gittikçe daha da derinleştirin. Gevşediğinizin ve rahatladığınızın farkına varın. Gevşeme süreniz dolduğunda el ve ayak parmaklarınızdan başlayarak önce elleri ve ayakları, daha sonra tüm vücudu gerip hareket ettirin. Bazı hastalar gevşeme tekniklerini uygularken uykuya dalabilirler. Gevşeme egzersizleri sırasında rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz. Egzersiz sona erdiğinde tam olarak uyanık hale geçmek için kendinize zaman tanıyın, belli bir süre geçmeden ve tamamen uyanık hale gelmeden elektrikli bir alet ya da araba kullanmak tehlikeli olabilir.
7
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Sıcak ve soğuk uygulama
Sıcak su matarası veya sıcak banyo ile yapılan sıcak uygulaması gergin kasları gevşetebilir. Bu gibi uygulamalarda derinizi yakmamaya özen göstermelisiniz. Yine buz torbası ile sırta, boyna ve şakaklara soğuk uygulama yapmak da bazı ağrılara iyi gelebilir. Buz torbası uygularken aşağıdaki basamakları izleyin:
• Yarım kilo buzu plastik bir torbaya koyun. • Buzu örtecek kadar su ilave edin. • Poşetten havayı boşaltın ve ağzını sıkıca bağlayın. • Torbayı nemli bir bezle sarın ve ağrılı bölgenin üzerine koyun. • Uygulamaya 15 dakikaya kadar devam edin.