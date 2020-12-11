İlaç kullanmadan baş ağrısı nasıl geçer? Uzmanından çözüm önerileri…

Kas gevşeme egzersizleri Vücuttaki tüm kasları sırasıyla kasın ve gevşetin. Ayak başparmaklarından başlayarak başa kadar çıkın. Bu esnada kas gruplarınızın gevşediğini ve ağırlaştığını düşünün. Kafanızdaki diğer tüm düşünceleri boşaltın. Gevşeme düzeyinizi gittikçe daha da derinleştirin. Gevşediğinizin ve rahatladığınızın farkına varın. Gevşeme süreniz dolduğunda el ve ayak parmaklarınızdan başlayarak önce elleri ve ayakları, daha sonra tüm vücudu gerip hareket ettirin. Bazı hastalar gevşeme tekniklerini uygularken uykuya dalabilirler. Gevşeme egzersizleri sırasında rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz. Egzersiz sona erdiğinde tam olarak uyanık hale geçmek için kendinize zaman tanıyın, belli bir süre geçmeden ve tamamen uyanık hale gelmeden elektrikli bir alet ya da araba kullanmak tehlikeli olabilir.