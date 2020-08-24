İlaç gibi sebze… Her mevsim bulunuyor, faydaları saymakla bitmiyor!
Alabaş, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlansa da Avrupa’da ‘kohlrabi’ ismi ile bilinen ve çok tüketilen turpgiller ailesinden bir sebzedir. Açık yeşil ve eflatun renkleri olan bu sebzenin hem yumrusu hem de yaprakları tüketilebilir. Alabaşın faydalarını Diyetisyen Deniz Zünbülcan sıraladı.
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1
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Alabaş otunun vitamin, mineral ve lif içeriği zengindir. Lif içeriği ile tok tutucu özelliğe sahiptir. Aynı zamanda kalorisi de çok düşüktür. Zayıflamak isteyen veya formunu korumak isteyen kişiler için iyi bir alternatiftir.
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A, B1, B2, B3, B6, C vitamini ve kalsiyum, potasyum, fosfor, demir mineralinin kaynağıdır.
3
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Antioksidan kapasitesi çok yüksek olan bu ot özellikle akciğer ve kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu etki gösterir.
4
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Yüksek tansiyonu olan kişiler tedavi amaçlı tüketebilir.
5
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Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından koruyucudur.
6
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C vitamini içeriği yüksektir. Sigara içenlerin, grip veya nezle olanların, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyenlerin tüketmesi gereken bir sebzedir.
7
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B vitaminlerinden de zengin olan bu sebze, sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde de tüketilebilir.
8
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Nefes darlığı, astım ve bronşiti tedavi edicidir.
9
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Yeni anne olan kadınlar süt artırıcı özelliğinden faydalanabilir.
10
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Böbrek taşının oluşumunu önleyen alabaş aynı zamanda böbrek taşının düşürülmesine de yardımcı olur.
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Nasıl tüketmeli?
Alabaş otunun tüketilme şekli de oldukça çeşitli. Yumru kısmından salatasını, çorbasını veya yemeğini yapabileceğiniz gibi yapraklarından da sarmasını yapabilirsiniz. Sarmasını yaparken pirinç yerine bulgur veya siyez bulguru kullanırsanız daha sağlıklı ve tok tutan bir öğün yapmış olursunuz.
12
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Herhangi bir rahatsızlığı olan kişiler diyetisyenlerine danışmadan bu sebzeyi tüketmemelidir. Özellikle iyottan zengin beslenmesi gereken kişilerin mutlaka diyetisyenlerine danışarak tüketmesi gerekir. Çünkü tüm turpgiller gibi alabaş otunun da iyot emilimini azaltıcı etkisi vardır.
13
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Uzman Diyetisyen Olcay Barış ise alabaşın diğer yararlarından bahsetti, nasıl tüketilmesi gerektiğini açıkladı.
14
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Alabaş; diğer lahana ailesi sebzeleri gibi alabaş da potasyum ve C vitamini yönünden oldukça zengindir. Düşük kalorili olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle tokluk süresini uzatır. Diyet menülerinde de sıkça yer alır.
15
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Potasyum ve C vitamininin yanı sıra içerisinde fosfor, kalsiyum, demir ve diğer mineralleri de barındırır. Antioksidan özelliği ile birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi bulunur.
16
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Yüksek C vitamini içerdiği için sigara içenlerin, grip-nezle gibi solunum yolu hastalıklarına sık sık yakalananların ve yüksek tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı tansiyon hastalarının tüketmesi gerekir.
17
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Bunun dışında mineralce zengin olduğu için bağışıklık sistemi hastalıklarında tüketilmesi önerilir. Lif bakımından zengin olduğu için kabızlık sıkıntısı çekenler yemelidir.
18
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Nasıl yenmeli?
Lahana ailesinin vücuttaki iyotu emen bir özelliği olduğu unutulmamalı ve bu yüzden haftada 1-2 adetten fazla tüketildiği durumlarda, iyotlu tuzu da menülerimize dahil etmeli, olası tiroid sorunlarının önüne geçmeliyiz.
19
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Bunun dışında daha çok salatalarda kullanımı yaygın olan alabaş bitkisi, hem çiğ hem de pişirilerek yenebilir. Yapraklarından sarma da yapılabilir.