İki ünlü isim hayatını kaybetti: Gripten sonra gelen tehlike! Bu belirtilere dikkat…

ZATÜRREYE YAKALANMANIN ÇEŞİTLİ NEDENLERİ

Zatürre sadece bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanmaz. Norwich Tıp Fakültesi’nden Profesör Paul Hunter, bunun birçok farklı şekilde ortaya çıkabileceğini açıkladı:

Tüberküloz veya boğulma tehlikesi geçirme gibi durumlar

Kusmuğun ağızdan akciğerlere çekilmesiyle oluşan inhalasyon pnömonisi

Bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıf olan kişilerde mantar enfeksiyonlarının neden olduğu Pneumocystis pnömonisi

Dr. Clarke, “Zatürre tek bir mikrobun neden olduğu bir enfeksiyon değildir. Alt solunum yollarında iltihaplanma olduğunda ve nefes alma yeteneğini bozduğunda ortaya çıkan bir dizi semptomu kapsar” dedi.